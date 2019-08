Am Stern

Gabriele Krüger ist mit den Nerven am Ende. Zum dritten Mal in vier Monaten ist ihre Wohnung „von oben“ geflutet worden. Die MS-kranke Frau lebt mit nassen Teppichen und Möbeln. Tapeten sind von den Wänden und Decken gefallen, überall sind elektrische Trockner aufgestellt, zu viele für ihr Stromnetz. „Jetzt im Sommer habe ich Tag und Nacht die Fenster auf“, sagt die 65-Jährige; „Im Winter wäre das nicht machbar.“

Was war passiert? In der Nacht zum 9. August wollte sie gerade schlafen gehen. Sie hörte Regengeräusche, doch das Tropfen kam nicht von draußen, sondern von der Decke ihrer Küche. Rasch breiteten sich Nässeflecken aus, Wasser lief die Wände herunter und in die anderen Räume, tränkte die Teppichböden. „Nicht schon wieder!“ stöhnte sie, denn schon Ende April und Ende Juli war sie abgesoffen, weil in der Wohnung über ihr Leitungen und Sanitäranlagen undicht waren. Oben stand die Wohnung zwei Mal mehrere Zentimeter hoch unter Wasser; berichtet sie; immer lief es nach unten durch zu ihr.

Zur Galerie Offenbar seit Jahren gibt es in einem Hochhaus an der Gaußstraße Wasserschäden, allein in diesem Jahr schon drei. Jetzt wird die ProPotsdam aktiv und will die Schäden beheben.

Am vorletzten Donnerstag war es wieder mal soweit. Gegen 22.30 Uhr griff die gehbehinderte Mieterin zum Telefon und rief die Feuerwehr. Die öffnete die Wohnung eine Etage über ihr, vier Zentimeter hoch stand dort das Wasser schon. In der Küche war offenbar eine Kaltwasserleitung geplatzt. Gabriele Krüger rief die ProPotsdam an; an der Hotline versprach man ihr, eine Sanitärfirma zu schicken, doch niemand kam, niemand meldete sich bei ihr.

Feuerwehr klemmte den Strom ab

Weil das Wasser schon aus dem Sicherungskasten gelaufen kam, klemmte die Feuerwehr den Strom ab. Im Dunkeln stürzte die gehbehinderte Frau beinahe und verletzte sich am Fuß. Am nächsten Morgen rückten eine Trockenbaufirma, ein Elektriker, die Gebäudeversicherung und eine Umzugsfirma an, aber kein Kundenbetreuer der ProPotsdam. Die Versicherer stuften die Wohnung sofort als räumungspflichtig und Komplettsanierungsfall ein. Der Mieterin erklärten sie, sie brauche eine Ersatzwohnung. Am 12. August, dem folgenden Montag, werde ein Kundenbetreuer sich darum kümmern.

Am Montag meldete sich niemand, aber sie meldete sich beim Vermieter. Keine Reaktion. Am Dienstag verlor sie ihrer nassen Wohnung die Geduld und bat die MAZ um Hilfe. Die fragte nach bei der ProPotsdam, und noch am selben Tage meldete sich ein Kundenbetreuer bei der Frau. Am Mittwoch besichtigte sie eine Ersatzwohnung drei Häuser weiter.

Ramadan – bitte draußen bleiben!

Schon in der Nacht vom 20. zum 21. Juni hatte es einen Wasserschaden in der zweiten Etage gegeben. Es lief den Rohrschacht hinter den Wohnungswänden hinunter und in Gabriele Krügers Zimmer. Im Bad über ihr waren noch die Wände aufgebrochen nach einem ersten Schadensfall von Ende April, den der Handwerker bis Ende Mai nicht beheben konnte, weil die afghanischen Mieter, so Krügers Darstellung, dem Monteur wegen des Fastenmonats Ramadan den Zutritt verwehrten. „Ich habe selbst afghanische Freunde“, sagt Krüger, „aber sowas kann ich nicht begreifen.“ Auch bei ihr im Bad waren noch die Wände offen seit dem ersten Fall vom April.

„Notdienst“ braucht drei Tage

In der nunmehr zweiten Schadensnacht zum 21. Juni rief sie die Hotline der ProPotsdam an, beschrieb das Problem, doch es passierte nichts. Der Notdienst kam drei Tage später, am Morgen des 23. Juni, und machte im Bad im zweiten Stock einen kaputten Spülkasten als Ursache aus. Es spritzte munter aus dem Kasten, doch offenbar merkten die Mieter davon nichts oder meldeten es nicht . „Die Familie da oben muss doch den spritzenden Spülkasten gesehen haben!“, ist sich Gabriele Krüger sicher.

Sie ist nicht die einzige Geschädigte der Wasserhavarien. Auch im Friseursalon von Heike Heyde ganz unten im Parterre schlug im August das Wasser durch die Decke: Gipskartonverkleidungen stürzten ab; das ist Heyde in den vergangenen drei Jahren schon zum vierten Mal passiert. Jetzt, im August, rief sie den Elektriker zu Hilfe, weil sie nicht wusste, ob die Stromleitungen noch sicher waren. Der Rat des Experten: „Machen Sie doch die Lampen einfach nicht mehr an!“

Heyde hat gehört, dass das Dach des Hauses kaputt sein soll. Das bestätigt die ProPotsdam auch. Der Dachschaden habe aber „keinen Schaden in der Wohnung von Frau Krüger zur Folge“ gehabt, erklärte Sprecherin Jessica Beulshausen gegenüber der Märkischen Allgemeinen. Das Dach sei „zur Instandsetzung bereits in unserer langfristigen Maßnahmen-Planung vorgesehen“; das erfolge „noch in diesem Jahr“.

Der Ende April entstandene Wasserschaden sei im Mai beseitigt worden, informierte Beulshausen, warum erst einen Monat später, sagte sie nicht. Bei dem am 8. August gemeldeten Wasserschaden seien am 9. August „alle relevanten Handwerker und Techniker vor Ort“ gewesen. Warum kein Kundenbetreuer mitgekommen war, erfuhr die MAZ nicht. Der Mieterin sei „das weitere Vorgehen zur Beseitigung des Schadens in ihrer Wohnung direkt im Termin erläutert“ worden, so Beulshausen. Doch warum geschah nichts bis zum 13. August?

Sanierung dauert mehrere Wochen

„Der Umzug wird Anfang der kommenden Woche erfolgen“, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Sanierung der Wohnung in der Gaußstraße werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Grundsätzlich, so Beulshausen, werde man bei Schadensereignissen dieser Art umgehend tätig. „Außerhalb unserer Servicezeiten haben wir für solche Fälle einen Notdienst im Einsatz, der erste Maßnahmen einleitet“, so die Sprecherin.

In der Folge werde ein Termin zur Schadensaufnahme mit allen relevanten Gewerken und dem Gutachter der Versicherung organisiert: „In der Regel findet dieser Termin am folgenden Arbeitstag statt.“ Gabriele Krüger war offenbar kein Regelfall.

