Wieder brennen in Potsdam nachts Mülltonnen

In der Nacht zum Montag kam sogar ein Hubschrauber zum Einsatz, weil es an drei Orten brannte, in der Nacht zum Dienstag gab es erneut drei brennende Mülltonnen. Zwar konnte in jedem Fall Schlimmeres verhindert werden, doch sucht die Polizei nun mit noch mehr Nachdruck nach den Brandstiftern.