Auch am zweiten Tag der zweiten Impfaktion von Rewe-Händler Siegfried Grube hat sich am Freitag eine lange Schlange Wartender gebildet. Sehr viele waren nach eigenen Worten zum Boostern gekommen, weil hier dafür keine Bedingungen gestellt wurden. Obwohl die Ständige Impfkommission des Bundes die Impfauffrischung nur für über 70-Jährige und für Pflegeberufe empfiehlt, wenn mindestens ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung vergangen ist, hatten die beiden Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Donnerstag schon jeden geboostert, der das wollte. Das lockte nun auch viele Interessenten für den zweiten Tag an. Allerdings reichte die Schlange der knapp 200 Wartendenden diesmal nicht bis zum Luisenplatz.

Die DLRG verteilte vorab Formulare auf Klemmbrettern, damit die Menschen den gewünschten Impfstoff aufschreiben und eine Belehrung unterschreiben konnten, ehe sie die Impfkabinen in der aufgegebenen Volksbank-Filiale betraten. Die vom Rewe-Markt besorgten Stühle reichten jetzt sogar weit in den Gang, der nach draußen führte; vor allem ältere Kunden zeigten sich erleichtert.

Roman „verkürzt“ die Wartezeit

Horst Mord aus Potsdam hatte sich etwas zum Lesen mitgebracht, um die Wartezeit zu überbrücken. Angestellt hatte sich der 81-Jährige eine Stunde vor dem 12-Uhr-Start der Aktion und war in der Zeit mit seinem Roman von Charlotte Link schon bis auf Seite 46 gekommen.

Charlotte-Link-Fans bei Boostern: Horst Mord hatte sich einen Roman mitgebracht, Gabi Sturm ihren Mann. Quelle: Rainer Schüler

„Wenn ich hier bin“, und er zeigte lachend auf die Seite 500, „bin ich durch mit dem Impfen.“ Das Lesen machte er gründlich und hatte einen beistiftgeschriebenen Zettel dabei, in dem er die handelnden Personen des Romans notierte: „Sonst sieht man da nicht durch.“ Auch Gabi Sturm (71) in der Schlange vor ihm outete sich als Charlotte-Link-Fan. Sie war mit ihrem Mann zum Boostern da.

Schlange wächst weiter

Um zwölf war Ralf Herrmann (47) noch der Letzte in der Schlange, die hinter ihm aber immer länger wurde und die 200er Marke bald überschreiten würde. Er ist Heilerziehungspfleger im Oberlinhaus und kam deshalb zum Boostern.

Ralf Herrmann ist Heilerziehungspfleger im Oberlinhaus und kam zum Boostern. Quelle: Rainer Schüler

„Das Unternehmen hat und das nahegelagt. Es macht ja wirklich Sinn.“ Hinter ihm zuckte eine junge Frau zusammen, als sie von drei Stunden Wartezeit in den vergangenen beiden Tagen hörte. Sie war zur Erstimpfung gekommen und wollte ihren Namen deshalb nicht in der Zeitung lesen: „Man wird als Spätimpfling ja schief angeguckt.“

Lob für Rewe-Mitarbeiter

Marktleiter Grube zollte seinen Mitarbeitern Lob, die sich in ihrer Freizeit gemeldet hatten, um heiße Würstchen. Orangensaft und Wasser an die Geimpften auszugeben: „Die arbeiten acht Stunden im Markt und hängen freiwillig noch vier beim Impfen dran.“

Das Impfen geht am Freitag im Markt-Center an der Breiten Straße noch bis 18 Uhr. Irgendwann am Nachmittag wird die Schlange aber wieder abgeschnitten werden müssen, weil die Zeit trotz der wieder zu erwartenden Verlängerung nicht reichen dürfte. Eine weitere Impfaktion bei Rewe ist für Dezember geplant.

