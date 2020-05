Potsdam

Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam sind in den vergangenen 24 Stunden fünf neue mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet worden. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht angestiegen: Zuvor waren vier Tage in Folge drei oder weniger Neuinfektionen registriert worden.

Eine gute Nachricht: Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Genesenen um 24 Personen an. Aktuell gelten 266 Potsdamerinnen und Potsdamer als genesen.

Anzeige

„Auch in den Kliniken der Landeshauptstadt entspannt sich die Situation weiter“, teilt das Rathaus mit. Noch vier Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden demnach auf der Intensivstation im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ betreut – am St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer befindet sich derzeit kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation. Insgesamt werden in Potsdam 41 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in den Kliniken behandelt: Am Bergmann-Klinikum sind das 19 Personen und am St. Josefs-Krankenhaus 22.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit Februar haben sich 607 Potsdamerinnen und Potsdamer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befinden sich laut dem Gesundheitsamt der Stadt 479 Potsdamerinnen und Potsdamer als Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Insgesamt 75 mit dem Coronavirus Infizierte sind seit Februar in der Landeshauptstadt gestorben, davon waren 46 Potsdamerinnen und Potsdamer, 29 der Opfer aus dem Umland.

Von MAZonline/nf