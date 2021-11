Am Stern

Der Ansturm auf die mobilen Impfstellen der Landeshauptstadt Potsdam reißt nicht ab. Nachdem bereits am Dienstag am Verwaltungs-Campus an der Jägerallee mehrere hundert Menschen anstanden für Erst-, Zweit- und zunehmend Boosterimpfungen, bildete sich auch am Mittwoch vor der Zweigbibliothek am Stern eine lange Schlange. Mitarbeiter der Bibliothek schätzten, dass zwischenzeitlich fast 400 Menschen warteten. Die Ersten standen schon halb neun an, eineinhalb Stunden vor Beginn. Am Dienstag an der Jägerallee wurden nach Auskunft von Stadtsprecher Jan Brunzlow 289 Menschen geimpft.

Es sind erneut zwei Impfteams des Deutschen Roten Kreuz vor Ort, die seit 11 Uhr und noch bis 16 Uhr impfen. Die Schlange soll bereits gekappt worden sein, weil die Menge gar nicht mehr zu schaffen ist, auch nicht bei einer Verlängerung der Impfzeit, die bei den zurückliegenden Aktionen von Rewe am Markt-Center und vorige Woche in der Zweigbibliothek am Stern eingeführt worden war, um nicht ganz so viele Interessenten abweisen zu müssen. Trotzdem wurden stets deutlich mehr als 100 Menschen wieder weggeschickt. Anstellen hat am Stern am Mittwoch keinen Zweck mehr.

Auffällig ist bei den mobilen Impfaktionen in Potsdam, dass sich immer mehr Senioren anstellen, um eine Auffrischungsimpfung zu bekommen vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen. Quelle: Julius Frick

Möglich wurde die Aktion am Stern, weil die Bibliothek an diesem Tag sowieso geschlossen hat. Die Stadt bietet die nächste Impfaktion am Donnerstag kommender Woche, dem 25. November an. Dann öffnet dafür von 8 bis 14 Uhr das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit am Horstweg 102-108. Wie auch bei den zurückliegenden Aktionen werden die Stoffe Biontech und Johnson & Johnson verimpft.

Von Rainer Schüler