Erfolgsproduzent Nico Hofmann hält Festrede

Innenstadt

Wird die Garnisonkirche jetzt Stoff für einen TV-Historienfilm? – Wohl eher nicht, aber Fakt ist: Ehrengast beim Neujahrsempfang der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG), der Garnisonkirchenstiftung und der Nagelkreuzgemeinde am 15. Januar ist Nico Hofmann, einer der großen Player in der deutschen Medienlandschaft: Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Geschäftsführer der Ufa GmbH in Babelsberg. Einen Namen hat er sich vor allem mit zeithistorischen Stoffen gemacht. Beim Neujahrsempfang, der ab 18 Uhr im Vortragssaal der IHK an der Breiten Straße stattfindet, wird Hofmann den Festvortrag halten. Titel: „Warum wir uns unserer Geschichte stellen sollten – und uns daran messen lassen müssen“.

Nico Hofmann (* 4. Dezember 1959 in Heidelberg) ist ein deutscher Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor, UFA, Potsdam, Sept. 2013 Foto: Julian Stähle Quelle: MAZ

„Mit seinen oftmals als Zweiteiler ausgelegten sogenannten Event-Produktionen wie ,Der Tunnel’, ,Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei’, ,Die Sturmflut’, , Dresden’ und ,Die Flucht’ veränderte Hofmann die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig und machte teamWorx zu einer sehr erfolgreichen Produktionsfirma im Bereich des sogenannten Event-Fernsehens“, heißt es in Hofmanns Wikipedia-Eintrag. Auch die Hitler-Widerständler rund um „Stauffenberg“ – so der Titel einer weiteren Produktion – hat er zum Thema gemacht; ebenso die Berliner „Luftbrücke“ oder „ Mogadischu“ über die Entführung einer Lufthansa-Maschine. Zu den erfolgreichsten Produktionen zählte 2012 die Verfilmung von Uwe Tellkamps Roman „Der Turm“. Der Zweiteiler mit Jan Josef Liefers, Claudia Michelsen, Götz Schubert und Sebastian Urzendowsky erreichte jeweils knapp sieben Millionen Zuschauer.

Bild vom Set der Serie „Charité“. Quelle: dpa

„Unsere Mütter, unsere Väter“ über die Jahre des Zweiten Weltkriegs wurde in 148 Länder verkauft und 2014 mit dem International Emmy Award in der Kategorie „ TV Movie/Miniseries“ ausgezeichnet. „ Bornholmer Straße“, eine Tragikomödie, entstand zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Hofmann, der 2015 die Intendanz der Nibelungenfestspiele Worms von Dieter Wedel übernahm, zeichnet zudem verantwortlich für den 2016 vom ZDF ausgestrahlten Mehrteiler „Ku’damm 56“, dem später „Ku’damm 59“ folgte. Roter Faden war hier eine Familiengeschichte im West-Berlin der 1950er Jahre. Auch „ Charité“ – ein Sechsteiler rund um das Berliner Krankenhaus zum Ende des 19. Jahrhunderts – sorgte für sehr gute Quoten. Nico Hofmann wurde unter anderem für „ Dresden“, „Die Sturmflut“ und „Die Luftbrücke“ als Produzent mit dem Bayerischen Fernsehpreis geehrt. 2007 erhielt er den Schillerpreis der Stadt Mannheim und den österreichischen Medienpreis „Romy“ als Bester Produzent. Hofmanns jüngster Kino-Kit: „Der Junge muss an die frische Luft“ über die Kindheit von Hape Kerkeling.

Bild vom Set der ZDF-Serie „Ku'damm 59“ Quelle: dpa

Über seine Haltung zur Religion sagte Hofmann jüngst in einem Interview mit dem Kölner Express: „Ich bin gläubiger Christ, zutiefst protestantisch." Im Luther-Jahr 2017 zählte er zu den „Luther-Botschaftern". FWG-Vorsitzender Matthias Dombert: „Der Neujahrsempfang wird frische Impulse für den Fortgang des Projektes geben und ist eine gute Gelegenheit den vielfältig ehrenamtlichen Unterstützenden auch öffentlich einmal Danke zu sagen."

Von Ildiko Röd