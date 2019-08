Potsdam/Berlin

Zwei Bürgerinitiativen haben Online-Petitionen gegen die Potsdamer Garnisonkirche gestartet. So fordert ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Künstlern und Architekten in einem am Montag veröffentlichten offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) deutliche Veränderungen beim geplanten Wiederaufbau der Kirche. Das Projekt ziehe keinen deutlichen Trennstrich zu Kaiserreich und Nationalsozialismus und knüpfe kritiklos an die Geschichte der Kirche als zentralen Identitätsort in der NS-Zeit und der Zeit der deutschen Kolonialkriege an, heißt es in dem Schreiben.

„Das Glockenspiel muss weg“

Unter dem Motto „Bruch statt Kontinuität“ dringen die über 100 Erstunterzeichner unter anderem auf den Abriss des bestehenden Glockenspiels, auf den Verzicht von Waffenschmuck sowie auf eine andere Trägerschaft. Notwendig sei „ein Lernort anstelle eines Identifikationsorts“, heißt es in dem offenen Brief.

Zu den Erstunterzeichnern gehören den Angaben zufolge unter anderem der Antisemitismusforscher Micha Brumlik von der Goethe-Universität Frankfurt, der Pfarrer und frühere Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, sowie der Ehrenpräsident der Akademie der Künste, Klaus Staeck. Über eine Onlinepetition werden weitere Unterstützer gesucht.

Die „Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche“ fordert in einer weiteren am Montag veröffentlichten Onlinepetition, die sich den Angaben zufolge vor allem an Kulturstaatsministerin Grütters und Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) richtet, einen Förderstopp und ein Moratorium für das Bauprojekt Garnisonkirche.

Seit Jahren kontroverse Diskussion

Um den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam wird seit Jahren gerungen. Die Befürworter des Wiederaufbaus begründen das Bauwerk unter anderem mit der Bedeutung für das Stadtbild und mit einer Wiedergutmachung für den Abriss des Gotteshauses in der DDR. Kritiker verweisen dagegen auf die Geschichte der Garnisonkirche als preußische Militärkirche und ihre Nutzung zur NS-Inszenierung am sogenannten Tag von Potsdam (21.März 1933).

Der Barockbau wurde im Zweiten Weltkrieg im April 1945 bei einem alliierten Luftangriff auf den Potsdamer Hauptbahnhof weitgehend zerstört und 1968 in der DDR abgerissen. Der Grundstein für den neuen Kirchturm wurde 2005 gelegt, die Bauarbeiten haben im Herbst 2017 begonnen.

Handshake vor der Potsdamer Garnsisonskirche: Hitler und Hindenburg am 21. März 1933. Quelle: PHOENIX

