Weiterer Anschub vom Bund

Die Pläne für die heiß debattierte Zukunft des Areals des ehemaligen Garnisonkirchenschiffs an der Plantage sollen auf festere Beine gestellt werden. Der Bund diskutiert derzeit, 750 .000 Euro für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu bewilligen – damit sollen Varianten und deren Umsetzbarkeit geprüft werden. Das hat Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung, der MAZ am Freitag bestätigt.

Der Vorschlag wurde im Rahmen der Haushaltsausschuss-Sitzung des Bundestages im November eingebracht. Bei derselben Sitzung wurde auch eine weitere Förderung des Baus des Garnisonkirchturms mit 8,25 Millionen Euro abgesegnet – 2,25 Millionen mehr, als ursprünglich zugesagt ( MAZ berichtete). Somit summieren sich die Mittel, die der Bund für die Wiedererrichtung des 1968 gesprengten Turmes zugesagt hat, auf 20,25 Millionen.

Mit einem Beschluss über die Finanzierung der Machbarkeitsstudie zum Areal des früheren Kirchenschiffs würde sich der Fokus des Bundes erstmals auf eine Projektetappe richten, die in der Zeit nach der Turm-Fertigstellung liegen würde. Eschenburg über die Tragweite: „Der Bund übernimmt mit einer weiteren Förderung des Turms auch eine Verantwortung, die eine weitsichtige Befassung mit dem Projekt zur Gänze bedingt.“

Für das Gelände des früheren Kirchenschiffs existiert mittlerweile eine ganze Bandbreite an Ideen – inklusive einer teils hitzig geführten Debatte. Den Stein ins Rollen gebracht hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) mit seinem Vorstoß, eine internationale Jugendbegegnungsstätte für Bildung und Demokratie auf dem Grundstück zu errichten – die zukünftige Architektur solle „den Anforderungen des Nutzungszwecks“ folgen.

Die Bürgerinitiative „Mitteschön“ hielt daraufhin dagegen: Sie präsentierte ihre Vision von einem Multifunktionsgebäude für Kultur, Konzerte und Festveranstaltungen in dem riesigen Saal und Bildung im mehretagigen Dach. „Mitteschön“ steht für den Wiederaufbau des Schiffs in seiner historischen Gestalt. Doch auch von Initiativen wie „ Potsdam ohne Garnisonkirche“ und dem „Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen“ bekam Schubert kräftig Gegenwind. Sie kritisierten eine mangelnde Einbeziehung in die Debatte, die aus ihrer Sicht mit einer einseitigen Bevorzugung der Wiederaufbau-Befürworter einhergehe. Für die Fläche des Kirchenschiffes hat der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen ebenfalls eine Idee: Sie könnte als Mahn- und Gedenkort dienen, etwa in Form einer „,Wiese der Opfervölker’ des preußisch-deutschen Militarismus, bepflanzt mit regionaltypischen Gehölzen aus den Opferregionen“.

Was etlichen der Vorschläge aber aktuell noch fehlt, ist die konkrete Untersetzung, so Eschenburg: „Weder der Oberbürgermeister noch Mitteschön haben etwas zu den Finanzen gesagt. Erst einmal ist zu klären: ,Was ist machbar?’“ Eschenburg sieht das ehemalige Kirchenschiff-Grundstück als einen „Ort, an dem alle diese verschiedenen Ansprüche sehr gut gemeinsam entwickelt werden können“. Mit Hilfe der Machbarkeitsstudie könnten Punkte wie „ Raumbedarf, Kosten, Fragen von notwendiger technischer Ausstattung“ ermittelt werden. Zentrales Anliegen könnte zudem die Erarbeitung eines inhaltlichen Konzepts sein.

Derzeit steht aber noch nichts Konkretes fest, betont Eschenburg: „Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sich die Stiftung erst nach dokumentierter Entscheidung des Bundes und damit verbundener Übergabe eines Fördermittelbescheides zu all diesen Fragen äußern kann. Für uns steht die Fertigstellung des Turmes an erster Stelle – die Aufgabe erfüllt uns rund um die Uhr.“

