Der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung Garnisonkirche verliert ein prominentes Mitglied. Susan Neiman, langjährige Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums, gehört nicht mehr dem Gremium an. Dies bestätigte Neiman auf MAZ-Anfrage. Sie sei „hauptsächlich aus Zeitgründen“ aus dem Beirat ausgestiegen, erklärte die Wissenschaftlerin, „die Sitzungen finden meist statt, wenn ich im Ausland bin, und ich hatte daher kaum Gelegenheit, mich mit den Nuancen der dortigen Entscheidungen zu beschäftigen.“

Die Direktorin des Einstein-Forums, Susan Neiman, im Einstein-Haus in Caputh. Quelle: Friedrich Bungert

Im Herbst 2018 nahm der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung Garnisonkirche seine Arbeit auf. Neiman gehörte ihm von Anbeginn an. Die gebürtige US-Amerikanerin und Harvard-Absolventin leitet das Einstein-Forum – ein Ort des wissenschaftlichen Austauschs auf internationalem Niveau mit Sitz am Neuen Markt – seit dem Jahr 2000. Zuletzt stieß ihr Buch „Von den Deutschen lernen: Wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können“ auf große Resonanz.

Der Berliner Historiker Paul Nolte hat den Vorsitz im Wissenschaftlichen Beirat inne. Quelle: Friedrich Bungert

Der Wissenschaftliche Beirat der Garnisonkirchenstiftung setzt sich aus zehn Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Politik aus ganz Deutschland zusammen. Den Vorsitz hat der Historiker Paul Nolte inne, der am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin lehrt. Anlässlich seiner Berufung als Beiratsvorsitzender erklärte Nolte 2018: „Der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche verbindet die Bruchlinien deutscher Geschichte sichtbar und sinnhaft mit Lehren für Gegenwart und Zukunft. Der Beirat will dieses Profil schärfen und damit eine verantwortungsvolle Erinnerung ermöglichen.“

