Wiedereröffnung des Kunstraum Potsdam mit Uganda-Ausstellung „Königsland“

„ Königsland“ heißt die Ausstellung, mit der der Kunstraum in der Schiffbauergasse am Samstag in die Nach-Coronazeit startet. Zu sehen sind Fotografien von Alexander Janetzko und Hintergrundmalereien von Matthias Körner. Zusätzlich zu den Arbeiten der Beiden gibt es einen gemeinsamen Film als 3-Kanal-Videoeinstallation zu sehen. Ihre Motive und Inspirationen haben die Künstler bei zahlreichen Reisen nach Uganda gefunden.

Mike Geßner, künstlerischer Leiter des Kulturraums, hat Königsland für sein Haus ausgewählt, weil ihn anspricht, wie sich Reisen, Malerei und Fotografie in der Ausstellung verbinden. „Mir gefällt, dass Körner und Janetzko, sowohl dokumentarisch arbeiten, als auch inszenieren. Außerdem interessiere ich mich mehr für projektbezogene Arbeiten als dass ich in ein Atelier gehen und einzelne Dinge auswähle“, erklärt er seine Auswahl. Projekte würden zudem die Geisteshaltung der Künstler zeigen.

Einheimische wurden Freunde

Fotografien oder Bilder, die nach Reisen entstanden sind, sind nichts Ungewöhnliches. Körner und Janetzko waren aber so oft in Uganda, dass sie einen ganz anderen Zugang zu den Menschen dort haben. „Freunde“ nennt Janetzko die Einheimischen. Und nur Freunde lassen sich wohl so fotografieren, wie in der Ausstellung zu sehen. Seien es nun die Menschen auf den inszenierten Fotos mit den afrikanischen Masken oder die, die den Alltag dokumentieren, wie die stillende Frau mit je einem Säugling an jeder Brust. Neben Bildern eines gewöhnlichen Dorflebens mit spielenden Kindern und Wäsche, die zum Trocknen hängt, zeigt Janetzko ebenso skurril Anmutendes, wie die Frau im Pool, um den es baufällig und schmutzig aussieht.

Fotos mit alten afrikanischen Masken

Eigentlich inszeniere er nicht, erzählt Janetzko. Die Bilder mit den Masken seien er zufällig entstanden. Ein ugandischer Freund, der Masken aus ganz Ostafrika sammelt, hatten ihn immer wieder gebeten, seine Masken zu fotografieren. „Solche Katalogfotos zu machen, hat mir mächtige Bauchschmerzen bereitet“, bekennt er. Irgendwann bei einem Treffen mit anderen Freunden setzte sich jemand eine der Masken auf und die Idee war geboren. „Alle hatte große Freude. Ich musste gar nicht so viel vorgeben“, erinnert sich der Fotograf und bekennt, dass solche Momente sein Herz berühren.

Alle Dinge sollen zu etwas nutze sein

Die Künstler Körner und Janetzko haben 2008 zueinander gefunden. „Wir gucken auf die gleiche Art auf Menschen, gehen genauso auf Leute zu“, beschreibt Körner das Verbindende.

Seine Malerei ist abstrakt, entsteht nach den Reisen. Nicht auf den ersten Blick, bringt der Betrachter die zwölf Werke mit Afrika, mit Uganda in Verbindung. Doch in jedem schwingen seine Eindrücke mit. Der „Wald“ ist auch im Film zu sehen. Die Trilogie „Schiene“ könnte etwas damit zu tun haben, dass laut Körner bei den Menschen in Uganda „alle Dinge zu etwas nutze sein“ müssen.

Film ergänzt und bereichert Bilder und Fotos

Davon zeugt auch der 20-minütige Film. Er zeigt, wie bei einem Triptychon stets drei Motive, manchmal bleibt ein Bild schwarz, dann spricht ein anderes oder man hört nur Töne. Filmmaterial für 70, 80 Stunden hätten sie, berichtet Körner. Der Film zeigt, mit welch unglaublichem Aufwand die Menschen ihr Leben organisieren. Er lässt das nicht exotisch anmuten, er ist realistisch. Auch wenn die Flut an wunderbaren Farben den Betrachter kurz ablenken vom Alltag könnte. Den ganzen Tag lang mit primitiven Werkzeugen Steine klopfen, das ist wahrhaftig nicht lustig. Schwer mit Steinen gefüllte Kiepen auf dem Rücken bergauf zu tragen, ist der Gesundheit auf Dauer nicht zuträglich. Doch die Menschen wirken stolz, zeigen Würde auch Fröhlichkeit. Kleine Kinder sind mit ihren Müttern im Steinbruch, spielen gedankenverloren, versuchen es den Erwachsenen gleich zu tun, wie das kleine Mädchen, das Steine sammelt in einem Eimerchen und sie dann umfüllen möchte in ein größeres Gefäß. Es geht daneben.

Die Ausstellung ist etwas für Freunde der Fotografie in schwarz/weiß und der Hinterglasmalerei, für die, die der Kontinent Afrika fasziniert und für all die, die wie Körner und Janetzko Menschen lieben in ihrer Einzigartigkeit.

Königsland wird am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr eröffnet. Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln erlauben keine Vernissage. Die Laudatio von Ulrich von Grünhagen können die Besucher auf ihr Handy bekommen und hören oder gedruckt mit nach Hause nehmen. Die Künstler sind am Eröffnungstag anwesend.

Von Elvira Minack