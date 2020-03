„Wie viel Wahrheit verträgt mein Kind?“ Ein Psychologe gibt Rat

Günter Esser (geboren am 11. April 1950 in Denklingen ( Reichshof), ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.

Nach dem Abitur 1968 am Gymnasium Bad Nauheim begann er, an der Universität Gießen Psychologie zu studieren.

Nach dem Abschluss mit Auszeichnung im Jahr 1973 absolvierte er von 1973 bis 1975 seinen Zivildienst an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik der Universität Frankfurt, wo er auch im Anschluss sofort seine wissenschaftliche Laufbahn begann.

Am 1. Januar 1976 wechselte er an das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Im Jahr 1980 wurde er an der Universität Mannheim promoviert und übernahm ab 1. April 1982 die Leitung der Arbeitsgruppe Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters.

In die Mannheimer Zeit fiel auch die Habilitation in Klinischer Psychologie an der Universität Heidelberg im Jahr 1990.

Am 1. Januar 1995 wurde er Professor für Klinische Psychologie/ Psychotherapie an der Universität Potsdam.

Unter seiner Führung wurde Potsdam zu einem Zentrum der Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -psychotherapie.

Seit 1998 ist er Direktor der Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung an der Universität Potsdam (API) .

Er leitet die Psychologisch-Psychotherapeutische Ambulanz (PPA) und das Zentrum für Lerntherapie (ZLT) der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie.

Die Forschungs- und Lehrambulanz und die Ausbildungsambulanz in Potsdam wurden zur größten ambulanten psychotherapeutischen Versorgungseinrichtung des Landes Brandenburg und auch aller universitären psychotherapeutischen Ambulanzen Deutschlands.

Neben seiner universitären Lehrtätigkeit im Diplom-Studiengang Psychologie und in der Lehrerausbildung des Landes Brandenburg wirkt er an der API als Supervisor und leitet eine Vielzahl von Theorieseminaren für angehende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Grundlage für Theorieveranstaltungen im Studium und in der Psychotherapieausbildung bildet seit 2002 das von ihm herausgegebene Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, das im Jahr 2008 bereits in der dritten Auflage erschien.

Innerhalb der universitären Selbstverwaltung hat Esser 2007 den Vorsitz der Ethikkommission der Universität Potsdam übernommen, der er schon viele Jahre angehörte.

Seit 1998 ist er im Vorstand der Bundesvereinigung für Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter ( BVKJ) mit Sitz in Potsdam und war von 1998 bis 2007 deren Gründungsvorsitzender.