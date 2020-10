Wildschweine im Park Sanssouci: Bejagung nur unter behördlichen Auflagen

Potsdam

Wer dieser Tage die Stufen zum Orangerieschloss im Park Sanssouci hinauf läuft, wird sie nicht übersehen haben: eine sichtlich in Mitleidenschaft gezogene Rasenfläche. Auf einer unteren Terrasse des Schlosses war sie zerwühlt und in den Tagen darauf wieder geplättet worden. Wie Rollrasen waren einzelne Fetzen hochgeklappt und kleine Hufspuren zu sehen gewesen. Auch zwischen dem Ökonomieweg und dem Chinesischen Haus sowie vor der Meierei sind gerade große Flächen Rasen zerwühlt.

Wildschweine haben vor dem Orangerieschloss eine Rasenfläche durchgepflügt. Quelle: Annika Jensen

Bekommt der Park Sanssouci nun ein Problem mit Wildschweinen? Auf MAZ-Nachfrage bestätigt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, dass in sämtlichen Parks der Stiftung, mit Ausnahme des Schlossgartens Charlottenburg in Berlin, Wildschweine unterwegs seien. Indem die Tiere Garten- und Parkflächen durchwühlen, verursachen sie „mitunter erhebliche Schäden“, erklärt Kallensee.

Auch im Park Sanssouci seien die Tiere regelmäßig unterwegs, so der Stiftungssprecher weiter. Er vermutet, dass sie über Wildpark einwandern. „Betroffen sind vor allem die waldartigen und weniger belebten Bereiche im nordwestlichen Teil des Parks.“ Also: Potentestück, Klausberg und Ruinenberg. Auch Bereiche in der Fasanerie und im Hopfengarten zählten gelegentlich zu den Gegenden, in denen sich die Wildschweine aufhalten und nach Nahrung suchen. Es sei allerdings neu, dass die Tiere nun belebtere Bereiches des Parks Sanssouci aufsuchen. „Derzeit sind einige Schäden unweit des Orangerieschlosses und im Nordischen Garten zu verzeichnen“, sagt Frank Kallensee.

Auch Dachse durchwühlen Parkflächen

Zu den Schäden am Chinesischen Haus sagt er allerdings: „Die sind nach aktuellem Kenntnisstand durch einen oder mehrere Dachse verursacht, der oder die genauso wie die Wildschweine auf der Suche nach eiweißreicher Nahrung, zum Beispiel Käferlarven, den Boden durchwühlen.“

Vorsorge gegen Schweinepest in Potsdam Ab Mittwoch, 14. Oktober, sollen Jäger in Potsdam verstärkt Wildschweine erlegen und intensiv nach verendeten Tieren suchen sowie Proben einreichen. Grund für die Maßnahme ist der vorsorgliche Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Jedes verendete Tier muss gemeldet werden. Jäger können für ihre höheren Kosten Mittel vom Land und von der Stadt beantragen. Die Meldungen über Fallwild sind telefonisch unter 0331/2 89 18 17 oder per E-Mail an veterinaerwesen@rathaus.potsdam.de zu richten. Der Fundort sollte möglichst genau gemeldete werden, zum Beispiel mit GPS- Koordinaten.

Dachse klingen schon weitaus weniger gefährlich. Eine Begegnung mit einem Wildschwein dagegen wünschen sich viele Menschen wohl nicht. Vor allem, wenn die Besucher entspannt durch den Park Sanssouci spazieren wollen. Frank Kallensee rät ihnen, sich im Falle einer Begegnung immer eine Fluchtmöglichkeit offenzuhalten, sowie sich besonnen und ruhig zu verhalten und sich langsam zurückzuziehen. An Hundehalter appelliert er: „Hunde sollten immer angeleint bleiben, was in der Parkordnung ohnehin vorgeschrieben ist.“

Kallensee : „ Wildschweine finden immer einen Weg“

Doch wie kommen die Wildschweine überhaupt in den Park? Einen Park, der weitestgehend umzäunt ist und bei Sonnenuntergang abgeschlossen wird? Kommen sie rein und verstecken sich den Tag über und werden so erst recht zu einer Gefahr für die Besucher? Kallensee glaubt das nicht. „Der größte Teil des Parks Sanssouci ist in der Tat umzäunt, aber die Erfahrung lehrt schlicht, dass Wildschweine immer einen Weg, irgendwo eine Lücke finden. Zudem sind große Bereiche des Parks, zum Beispiel der Ruinenberg oder das Klausberg-Areal nicht umfriedet.“

Sollten es mehr Wildschweine werden, muss sich die Stiftung überlegen, wie sie dagegen vorgeht. Eine Möglichkeit sei, so Kallensee, der Einsatz sogenannter Wildvergrämungsmittel. Die seien vor einigen Jahren in den Parkteilen Sizilianischer Garten, Kirschgarten vor den Neuen Kammern und rund um die Große Fontäne genutzt worden.

Kommt Bejagung im Park Sanssouci in Frage?

„Wo sinnvoll und machbar, werden auch Elektrozäune installiert“, sagt Kallensee. Als Beispiel dafür nennt er die Pfaueninsel, die vor mehr als zehn Jahren mit einem vier Kilometer langen Elektrozaun eingefriedet wurde. Wildschweine hatten dort Rasen- und Wiesenflächen in einem Gesamtumfang von circa drei Hektar sehr stark beschädigt.

Und das Äußerste als Möglichkeit: Werden die Wildschweine im Park Sanssouci bejagt? Die sei „in befriedeten Gebieten, wozu Innenstadträume in der Regel gehören, nur unter entsprechenden behördlichen Auflagen gestattet, um niemanden zu gefährden“, so Frank Kallensee.

Die Schäden, die Wildtiere allein im Park Sanssouci hinterlassen, verursachen jedes Jahr hohe Kosten. Wie hoch die genau sind, will Kallensee aber nicht sagen: „Die Beseitigung der Schäden ist durchaus mit einem erheblichen gärtnerischen Aufwand verbunden, der im Park Sanssouci mit einem hohen vierstelligen Betrag pro Jahr zu beziffern ist.“

Von Annika Jensen