In der Landeshauptstadt werden jährlich rund 75 größere Tiere im Straßenverkehr getötet. Das hat das Potsdamer Rathaus am Dienstag auf Anfrage des Stadtverordneten Matthias Finken ( CDU) mitgeteilt.

Die Zahlenangabe basiert auf einer Statistik des Bauhofs, der als Straßenbaulastträger für die Beseitigung von Unfallwild auf öffentlichen Straßen im Stadtgebiet zuständig ist.

Im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) würden aktuell von jedem tot aufgefundenen Wildtier Proben entnommen und im Landeslabor Berlin untersucht. Bisher sei Potsdam „noch nicht von der Tierseuche betroffen“, befinde sich aber in der Präventionsphase.

Stallpflicht für Freilandgeflügel

Wie berichtet, gilt in Potsdam seit dem Wochenende die Stallpflicht für Freilandgeflügel. Schon am 10. November wurde im Rathaus für die ASP-Seuchenbekämpfung ein eigener Verwaltungsstab gegründet.

Bei 15 Verkehrsunfällen jährlich auf Potsdams Straßen geht es nach Angaben der Verwaltung um Wild, das dem Jagdrecht unterliegt und deshalb in der Statistik der Unteren Jagdbehörde erfasst wird. Zum jagdbaren Wild zählen Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild sowie verschiedene Wasservogelarten.

Krampnitz-Kurve als Unfallstelle

Dem Jagdrecht unterliegen in Brandenburg aber auch kleinere Tiere wie Mink, Marderhund, Waschbär, Nutria, Bisam, Nilgans, Krähe und Elster.

Keine Erwähnung in der entsprechenden Verordnung des Landes findet etwa der Biber. Meldungen über Zusammenstöße mit diesem massigen Wassernagetier gab es in der Vergangenheit unter anderem von der Bundesstraße 2 auf Höhe des Krampnitzsees.

Für die Entsorgung von durch Unfälle getöteten Tieren fallen im Potsdamer Bauhof jährlich rund 19.950 Euro an Kosten an, so die Stadt auf eine weitere Frage Finkens. Insgesamt sind im Stadthaushalt im Jahr rund 107.000 Euro für die Tierkörperbeseitigung bereitgestellt.

