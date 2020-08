Willy Brandts Sohn spricht bei Tagung zu Potsdamer Konferenz

Nauener Vorstadt

75 Jahre nach der Potsdamer Konferenz hat am Samstag die linke Sammelbewegung „Aufstehen“ nur wenige hundert Meter entfernt vom Originalschauplatz zu einer zweiten Potsdamer Konferenz geladen. Die Gedenk-Tagung im Treffpunkt Freizeit versammelt neben rund 60 Gästen eine Reihe von Experten, darunter den ehemaligen Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, Albrecht Müller, sowie Kanzlersohn und Geschichtsprofessor Peter Brandt.

Nüchterne Debatte ist Ziel

Dabei sei das erklärte Ziel der Veranstaltung eine „nüchterne Diskussion im historischen Kontext“, sagt Mitveranstalter Jens-Uwe Schmollack. Besonders am Herzen liegt „Aufstehen“ und dem Initiativkreis Potsdamer Konferenz dabei der Umgang mit Russland, wie ein Blick in das Tagungsprogramm offenbart: Grußworte überbringen der Botschafter der Russischen Föderation, außerdem Brandenburgs früherer Ministerpräsident und heutiger Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzeck ( SPD) und die ehemalige ARD-Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz. „Eine sachliche Auseinandersetzung mit Russland ist in den letzten Jahren kaum noch möglich“, beklagt Jens-Uwe Schmollack. „Dabei müssen wir uns nicht nur unter der historischen Prämisse, sondern auch aufgrund der drängenden aktuellen Fragen nach Krieg und Frieden einer Debatte stellen.“ Frieden sei immer nur gemeinsam möglich. Der Historiker Peter Brandt sagt: „Es gibt sicherlich aus heutiger Sicht viele kritische Punkte an der Potsdamer Konferenz, aber man muss als konstruktives Element festhalten, dass es trotz grundlegend unterschiedlicher Interessen möglich ist, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.“ Dies sei ein wichtiger Punkt in Zeiten zunehmender internationaler Spannungen.

Spannungen gab es auch im Vorfeld der Tagung. Scharfe Kritik übten die Veranstalter an der Landeshauptstadt Potsdam. Diese habe sich nicht einbringen wollen – im Gegenteil: Kurzfristig seien der eigentlich zugesagte Veranstaltungsort, das Potsdam Museum, und auch finanzielle Unterstützung zurückgezogen worden, weil der Stadt die Veranstaltung „zu russlandlastig“ sei, heißt es. Die Stadtverwaltung verneint dies auf Nachfrage der MAZ: „Es gab nie eine Förderzusage, insofern konnte diese auch nicht zurückgenommen werden“, so eine Stadtsprecherin.

Die Tagung läuft noch bis 18 Uhr und wird auf www.weltnetz.tv live übertragen.

Von Saskia Kirf