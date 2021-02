Potsdam

Die Schneefront hat Potsdam am Sonntagmorgen erreicht. Wie Potsdam sich durch den Wintereinbruch kämpft und welche Folgen Schnee, Dauerfrost, Glätte und Sturm mit sich bringen – darüber informieren wir in diesem Artikel, der fortlaufend aktualisiert wird.

Sonntag, 10 Uhr:

Gegen 8.30 Uhr begann es in Potsdam Babelsberg zu schneien. Die Straßen waren binnen kürzester Zeit weiß bedeckt. Wegen des frischen Windes teils mit Böen warnt der Wetterdienst weiter vor Schneeverwehungen. Minus sieben Grad fühlen sich wesentlich kühler an. Schneien soll es in Potsdam heute bis zum Nachmittag. Bis zu 15 Zentimeter dick könnte die Schneedecke dabei werden, bis Montag sind sogar 20 Zentimeter möglich.

Die Lage am Samstag, 15 Uhr:

Der Schnee hat Potsdam bis in den späten Freitagabend hinein weiß bepudert, der Wind ist am Sonnabend aufgefrischt, aber die große Wetter-Front und das drohende Chaos lassen derzeit noch auf sich warten. Auf einigen Potsdamer Straßen, zum Beispiel in der Innenstadt, ist die dünne Schneedecke sogar schon wieder verschwunden. Im Laufe des Abend soll es nun zunächst frostig werden. Aktuell hält sich das Niederschlagsgebiet Radaraufnahmen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge über der Mitte Deutschlands auf. „Eine markante Luftmassengrenze liegt nahezu ortsfest über dem Südwesten Brandenburgs“, schrieb der DWD am Samstagvormittag.

Wann erreicht die Schneefront Potsdam?

In den frühen Morgenstunden des Sonntags könnten die dicken Wolken dann Potsdam erreichen und erst am Nachmittag vorübergezogen sein – so sieht die Prognose auf mehreren Radarfilmen aus. Bei Dauerfrost soll der Schneefall im Süden Brandenburgs dann kräftiger ausfallen, im Berliner Raum dagegen überwiegend leicht. Wie sehr Potsdam vom Schnee-Chaos betroffen sein wird, ist also noch unklar. Für Potsdam und das Umland gibt es für Sonntag ab 7 Uhr eine neue amtliche Wetterwarnung vor Schneeverwehungen.

Noch ist es ruhig vor dem drohenden Wetter-Chaos in Potsdam am Wochenende. Quelle: Varvara Smirnova

Wie ist die Lage auf den Straßen?

Der Wetterdienst warnt weiterhin vor Glätte durch überfrierende Nässe. Auf Potsdams Straßen ist es bisher ruhig geblieben, wie eine Polizei-Sprecherin auf MAZ-Nachfrage am Samstagnachmittag sagte. Auch in der Nacht habe es keine Unfälle gegeben. Sollte es auf den Straßen in den kommenden Stunden wieder glatt werden, rät sie, nur in wirklich dringenden Fällen mit dem Auto zu fahren und dabei so vorsichtig wie möglich zu sein.

Freitag, 19.30 Uhr: Winterdienst ist vorbereitet

Potsdams Straßen sind mit Sole vorpräpariert, um den ersten Schneefall abzufangen und sie gut räumen zu können, wie Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz auf Anfrage erklärte. Die Stadtentsorgung Potsdam (Step) ist mit der Räumung beauftragt und das auf 497 Kilometern Straße, 84 Kilometern Radweg sowie 6,9 Hektar Gehwegen und Kreuzungen, was knapp zehn Fußballfeldern entspricht. Die Teams starten von der Drewitzer Straße im Süden oder vom neuen Winterdienststützpunkt im Norden und räumen die Straßen je nach Einsatzplan.

Freitag, 14 Uhr: Was sagt ein TV-Wetterexperte?

Den Landkreis Potsdam-Mittelmark könnten Schnee, Sturm und Glatteis unterschiedlich treffen. ARD-Meteorologe Karsten Schwanke, der ursprünglich aus Ziesar stammt, prognostiziert den Landkreis in einer Randlage zum großen Schneefallgebiet, wie er der MAZ sagte. Er rechnet mit 15 bis 20 Zentimetern Schnee – in Richtung Potsdam eher abnehmend. Der Dauerfrost werde die Seen zufrieren lassen und „die Havel wird dicke Eisschollen tragen“. Mittelmarks Kommunen sind mit ihren Winterdiensten auf die Schneefront vorbereitet.

Von MAZonline/fro