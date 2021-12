Potsdam

Die Landeshauptstadt wurde am Donnerstagmorgen weiß. Kurz nach 7 Uhr setzte erst ganz leichter Schneefall ein, doch binnen einer halben Stunde wurden dicke Flocken daraus. Bis zum Mittag schneite es stetig weiter – die Landschaft wurde weiß, die Straßen glatt.

Nun ist Schnee im Dezember zu erwarten, doch den tatsächlichen Schneefall hatte so manche Wettervorhersage oder Wetter-App nicht auf dem Schirm. Zwar sind die Schnee bringenden Wolken vorerst nach Norden abgezogen, aber es gibt noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass noch einige Flocken fallen.

Den Verkehr traf der Wintereinbruch spürbar. „Es gab am Donnerstagmorgen eine vergleichsweise hohe Zahl an Unfällen in Potsdam“, sagte Polizeisprecherin Ariane Attrodt am Mittag, „aber wir können noch nicht sagen, dass diese auf die Witterung zurückzuführen sind.

Schneefall an der Landesstraße 40 zwischen Potsdam und Stahnsdorf. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Bei den Unfällen im Stadtgebiet blieb es immer bei Blechschäden. Ein Beispiel für einen Glätte-Unfall gab es in Bornstedt. Auf der Potsdamer Straße kollidierten gegen 8.45 Uhr zwei Autos – Schaden: circa 4000 Euro. Der Unfallverursacher hatte noch Sommerreifen auf seinem Pkw. Er musste sein Auto stehen lassen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A115. Dort waren mehrere Fahrzeuge kollidiert, nachdem sich ein Auto auf glatter Fahrbahn gedreht hatte.

Attrodt appelliert an die Autofahrer, ihre Fahrweise der Witterung anzupassen. „Gerade jetzt ist es wichtig, ausreichend Abstand zu halten“, sagt sie, „und jeder sollte für seine Fahrt von vornherein etwas mehr Zeit einplanen.“

Von Alexander Engels