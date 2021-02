Potsdam

Nicht nur der Mensch hat es bei dem aktuellen Wetter schwer, unterwegs zu sein. Auch die Wildtiere müssen sich anpassen. Deshalb kommt es hin und wieder vor, dass der Mensch glaubt, ein Tier in Not zu finden. Was ist dann zu tun? Woran erkenne ich, ob ein Tier in Not ist? Sollte ich Wildtiere füttern? Darf ich das überhaupt?

Die Tierrettung Potsdam ist bei all diesen Fragen Ansprechpartner Nummer eins. „Ein Tier benötigt in der Regel Hilfe, wenn es offensichtlich verletzt ist, die Scheu verliert oder apathisch ist“, sagt Ronja Schäpan von der Tierrettung. Das sei allerdings etwa bei Vögeln im Moment nicht auf den ersten Blick zu erkennen: „Viele kleinere Vögel, vor allem Amseln, laufen momentan auf Sparflamme und sitzen mitunter auch stundenlang an geschützten Plätzen, um Energie zu sparen.“

Anzeige

Kalte Füße: Wasservögel frieren nicht fest

Wer ein hilfsbedürftiges Tier findet oder sich unsicher ist, ob das gefundene Tier Hilfe braucht, kann sich bei der Tierrettung melden, „wir beraten und besprechen dann gemeinsam, was getan werden kann.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit werden regelmäßig apathische Füchse und Rehe sowie vermeintlich festgefrorene Wasservögel bei Schäpan und ihren Mitstreitern gemeldet. Gesunde Wasservögel frieren allerdings aufgrund ihrer speziellen körperlichen Ausstattung und Fähigkeiten nicht fest. „Kurz gesagt: nur kaltes Blut fließt durch die Füße“, erläutert Schäpan. Was den Eindruck erweckt, Wasservögel würden festgefroren sein, sei lediglich der Umstand, dass auch „sie oft längere Zeit auf dem Eis sitzen, um Energie zu sparen“.

Kein Wild füttern

Und beim Thema Füttern weiß Ronja Schäpan: „Das Zufüttern der Tiere ist sicherlich eine gute Idee, man sollte sich jedoch vorab auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen und – ganz wichtig – die artgerechte Fütterung informieren.“ Jagdbares Wild dürfe der Normalbürger beispielsweise nicht füttern. Gemäß Jagdgesetz sind die Jagdausübungsberechtigten jedoch für den Schutz und die Pflege der Lebensgrundlagen des Wildes verantwortlich und sollen in vegetationsarmen Zeiten und Notzeiten die Äsung unterstützen.

„Die unterstützende Fütterung von Singvögeln, beispielsweise im Vogelhäuschen, stellt unseren Recherchen zufolge kein Problem dar, auch hier ist die artgerechte Fütterung essentiell“, so Schäpan. Viele Hinweise zur Ernährung von Sing- und Wasservögel findet man unter: www.wildvogelhilfe.org

Kontakt Tierrettung Potsdam: 0151 70 1212 02

Von Annika Jensen