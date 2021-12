Potsdam

Fahrradfahren ist in Potsdam schon längst keine Freizeitbeschäftigung mehr, bei der man am Wochenende die Natur genießt. Die Radwege der Stadt sind zu allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter gut frequentiert – auch wenn es an einem Wintermorgen plötzlich schneit.

Weil Schnee, Eis und Glätte für Radler noch einmal eine ganz besondere Gefahr sind, gibt es in Potsdam allerdings ein „schwarzes Radwegenetz“, wie Thomas Schenke sagt, der Leiter des Fachbereichs Mobilität und technische Infrastruktur im Rathaus. Gemeint ist ein Netz der wichtigsten Fahrradwege, die abseits der Fahrbahn für Autos gebaut sind und die „winterdienstlich betreut“ werden – also von Schnee geräumt und mit Salz von Eis freigehalten werden.

In der Innenstadt werden diese Radwege frei gehalten, die getrennt von der Auto-Fahrbahn verlaufen. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

83 Kilometer Radwege in Potsdam werden von Schnee und Eis geräumt

Die Räumung der Straßen im Winter ist Pflicht der Kommunen. Die Anlieger sind wiederum für die Gehwege verantwortlich. Doch für die Radwege fühlen sich viele Städte nicht zuständig. „Früher war das kein Thema. Da hieß es, dass Radfahren im Winter nicht sein muss, aber das hat sich geändert. Der Winterdienst dort ist nicht einfach nice to have, sondern gehört zur Mobilität dazu“, sagt Schenke.

Das sind die schwarzen Strecken im Südosten Potsdams. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Vor knapp zehn Jahren hat der damalige Baubeigeordnete Matthias Klipp (Grüne) mit den schwarzen Routen begonnen. Heute zählen 83 Streckenkilometer dazu. Zum Vergleich: Es existieren rund 600 Kilometer Straßen in Potsdam. Etwa ein Drittel der Fahrbahnen wird vom Winterdienst für die Autos bearbeitet. Das sind beispielsweise Bundes- und Landesstraßen sowie wichtige Routen für den öffentlichen Nahverkehr oder auch gefährliche Abschnitte.

Die Einfallstraßen und Brücken gehören zum schwarzen Netz

Zum schwarzen Netz für Radfahrer gehört beispielsweise die Promenade entlang der Stadttore und die Breite Straße, außerdem zentrale Einfallstraßen nach Potsdam, wie die Potsdamer Straße und die Pappelallee in Bornim und Bornstedt, die Zeppelinstraße, die Berliner Straße, die Nedlitzer Straße ab Krampnitz, die Großbeerenstraße und Heinrich-Mann-Allee. Ebenso die Humboldt- und Lange Brücke. Auch die Templiner Straße von Caputh bis zum Leipziger Dreieck wird geräumt.

Das sind die nordwestlichen Routen des schwarzen Radwegenetzes. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Fern von Autos, aber wichtig für viele Radfahrer, ist die Lindenallee vom Universitätscampus am Neuen Palais bis zum Campus in Golm. Auch der Radschnellweg entlang der Nuthestraße vom Schlaatz bis zum Stern-Center ist Teil des Netzes. Hinzu kommen viele kleinere verbindende Abschnitte.

Weitere Routen werden hinzukommen, etwa der Uferweg an der Speicherstadt

Auf dieser Winterdienst-Route wird die B2 bis Krampnitz geräumt, aber auch wichtige Straßen in Fahrland. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Parallel zum Radwegenetz wächst die Zahl der „schwarzen“ Abschnitte. „Der Uferweg entlang der Speicherstadt nach Hermannswerder wird nach seiner Fertigstellung sicher viel benutzt und Teil des Netzes werden“, sagt Thomas Schenke. Auch der geplante Radschnellweg nach Krampnitz gehört langfristig in dieses Netz. „Unser Grundsatz ist: Wenn es mehr Radwege gibt, muss es auch mehr Winterdienst geben. Das ist kein politisches Thema, das ist ein gesellschaftlicher Trend, auf den wir als Stadt reagieren.“

Im Südwesten wird hier geräumt. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Probleme gibt es mit dem Schnee, der von der Fahrbahn geräumt wird

Doch wie gut gelingt dieser Winterdienst? Als Donnerstag kurz nach 7 Uhr die ersten Flocken fielen, rückten die kleinen Räumfahrzeuge der Stadtentsorgung Potsdam (Step) aus. Auf sechs Routen wurde parallel geräumt. „Das ist normal gelaufen. In zwei und drei Stunden sind wir in der Regel durch. Aber während es schneit, kommt natürlich Unmut auf“, sagt Schenke, der selbst Radfahrer ist. Zwei wiederkehrende Probleme nennt er. „Das eine ist gar nicht der Schnee, sondern die überfrierende Nässe. Das macht es glatt und gefährlich.“ Nur salzhaltige Sole hilft hier, um das Eis zu tauen. Die Step-Fahrzeuge sind dabei so modern, dass sie je nach Tempo die Menge regulieren. Das Salz das ist eine ökologische Belastung. „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“, sagt Schenke.

Diese Winterdienst-Route umfasst mehrere Stadtteile auf beiden Seiten der Havel. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Das zweite Problem sind die Radstreifen auf der Fahrbahn. „Es gab da im letzten Winter viel Kritik, als etwa in der Großbeerenstraße der Schnee von der Fahrbahn auf den Radstreifen geräumt wurde. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein“, gesteht Schenke ein. Seitdem habe man mit der Step vereinbart, dass breiter geräumt wird. Eine Folge: Nun sind bei Schneefall die Gehwege stärker betroffen.

Von Peter Degener