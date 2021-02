Potsdam

In Potsdam ist noch einmal der Winter hereingebrochen, die Streu- und Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz. Doch nicht nur das Team der Stadtentsorgung Potsdam (Step) ist in diesen Tagen gefragt, sondern auch Anlieger und Grundstückeigentümer. Wer welche Pflichten hat, regelt die aktuelle Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Stadt. Ein Überblick.

Wozu ist die Stadt Potsdam beim Winterdienst verpflichtet?

Die Stadt Potsdam ist für den Winterdienst zuständig „auf Fahrbahnen eines ausgewählten Straßennetzes, die entsprechend im Straßenverzeichnis gekennzeichnet sind“. Im Übrigen obliegt der Winterdienst auf Gehwegen, Haltestellen und auf Fahrbahnen der nicht im Straßenverzeichnis gekennzeichneten Straßen, den Anliegern. Der Winterdienst umfasst das Schneeräumen sowie das Streuen insbesondere an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee und Eisglätte. In Potsdam wird er durch die Stadtentsorgung (Step) durchgeführt.

Wie oft muss die Stadt die Straßen räumen oder streuen?

Das hängt von den Straßen ab. Wichtige Hauptverkehrsstraßen und die Brücken Potsdams haben Priorität und werden bei Eis und Schnee zuerst frei geräumt und bestreut. Danach folgen nach einem zwischen der Stadt und der STEP abgestimmten Tourenplan die Straßen der unterschiedlichen Reinigungsklassen (RK). Welche Straße zu welcher Reinigungsklasse gehört, können Sie hier nachlesen.

Auf Straßen der Kategorie RK 1 und RK 2 gilt: Geräumt werden muss werktags von 6 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr. Gefallener Schnee und entstandene Glätte müssen „unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte“ beseitigt werden. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 6 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

Für die Straßen der übrigen RK gilt: Der Winterdienst muss werktags 7 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr erfolgen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Achtung: Straßen der RK 6 sind von den Eigentümern selbst zu räumen.

Muss die Stadt auch die Radwege räumen?

Eigentlich ja. Obwohl es in der Praxis mitunter hapert, muss die Stadt laut Satzung ausdrücklich auch die Radstreifen von Schnee befreien. Konkret heißt es, dass die gesamte Fahrbahn geräumt werden muss – also auch „Trennstreifen, Mittelinseln, Mulden, befestigte Seitenstreifen, Bankette, Bushaltestellenbuchten, Parkbuchten, Parkplätze, Parkstreifen, Sicherheitsstreifen, Radwege, Brücken, Tunnel und Rampen“. Gleichzeitig muss der geräumte Schnee aber irgendwo hin. Dazu heiß es in der Satzung: „Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder, wo dies nicht möglich ist auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird.“

Wozu bin ich als Grundstückeigentümer verpflichtet?

Eigentümer sind laut Satzung verpflichtet, Gehwege mit einer Breite von 1,50 Meter räumen. Wer dazu selbst nicht in der Lage ist – die Gründe reichen von Berufstätigkeit über Krankheit bis Urlaub – muss sicherstellen, dass andere Personen oder Dienstleister diese Aufgabe übernehmen. Generell gilt laut Stadt: Räumen vor Streuen – und zwar werktags in der Zeit ab 6 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags ab 9 bis 20 Uhr.

Was muss ich als Grundstückseigentümer beim Gehweg-Räumen beachten?

Gehwege müssen in einer Breite von mindestens 1,50 Meter geräumt werden. Wenn möglich sollte der Schnell nicht auf die Fahrbahn, sondern an den Rand des Gehweges geräumt werden. Dort wo kein Gehweg vorhanden ist, müssen Anlieger den Fahrbahnrand schnee- und eisfrei halten. Auch kombinierte Geh- und Radwege und Zugänge zu Haltestellen müssen geräumt werden.

Darf ich mit Salz streuen?

Nein. Zum Schutz der Umwelt ist das das Streuen mit Salz oder auftauenden Stoffen auf Gehwegen grundsätzlich verboten. Erlaubt ist Salz nur in Ausnahmen – zum Beispiel, wenn keine ausreichende Streuwirkung erzielt werden kann oder bei Eisregen. Ansonsten gibt es bei Wahl der Streumittel keine Vorschriften – sie sollten allerdings wirksam sein. Bleibt später zum Beispiel ein Granulat auf dem Gehweg zurück, muss der Anlieger es entfernen.

