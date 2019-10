Das kann man jetzt noch auf dem Balkon pflanzen

Potsdam

Unsere „Geschichten vom Balkon“ tun’s den Pflanzen gleich und gehen in die Winterpause. Zum Abschluss verrät die Potsdamer Floristin und Gartengestalterin Karen Münzner noch ein paar Tipps, wie Balkonfans ihre Lieblinge sicher durch die kalte Jahreszeit bringen und dabei nicht auf Farbenkleckse verzichten müssen.

Der Herbst ist da, auf dem Balkon werden die Pflanzen müde. Was kann jetzt noch einziehen, um ein bisschen Freude zu verbreiten?

Karen Münzner: Ich finde es schön, sich ein bisschen Erika auf den Balkon zu holen – die Heide hat gerade geblüht, übrigens auch in unserer Gegend, zum Beispiel in der Nähe von Saarmund. Auch die Scheinbeere, kleine Herbstanemonen, Hornveilchen, Silberblatt, Herbstalpenveilchen und Purpurglöckchen bringen noch einmal Leben auf den Balkon. Und man kann ganz wunderbar mit Gräsern arbeiten, ich mag besonders Blauschwingel und Lampenputzergras „Little Bunny“. Ach, es gibt viele Sachen, die man jetzt noch pflanzen kann.

Sind das einmalige Besucher auf dem Balkon oder auch im nächsten Herbst wieder da?

Das Purpurglöckchen zum Beispiel ist mehrjährig. Aber das Problem auf dem Balkon ist ja die Enge des Raums und der Balkonkästen. Wenn man etwas haben möchte, was immer blüht, muss man saisonal arbeiten: Das heißt, dass man auch die Pflanzen wie die Erika, die im nächsten Jahr wiederkommen würden, nach der Blüte eher rausnimmt. Wer nicht nur einen Balkon, sondern auch noch einen Garten hat, ist gut dran und kann die Pflanzen dort einsetzen.

Wann sollte ich meinen Balkon winterfest machen?

Ich würde das vor dem ersten Frost machen. Weil natürlich nie klar ist, wann genau das ist, ist Ende Oktober, Anfang November immer eine gute Zeit. Dann sind die schönen Herbsttage auch vorbei und es wird so langsam ungemütlich. Als Balkonbesitzer muss man ein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt entwickeln und das Wetter ein bisschen beobachten. Auf dem Balkon arbeiten wir ja mit drei Systemen: mit dem Balkonkasten, mit Töpfen und mit großen Kübeln – damit geht man auch unterschiedlich um.

Zur Galerie Groß, klein, Süd, West, Nord, Ost, mit Dach und ohne, in schwindelnder Höhe und im Hochparterre – Potsdam ist voll von Balkonen. Jeder ist besonders, denn jeder ist anders – so wie die Menschen, die es sich dort gemütlich machen. Die MAZ war in diesem Sommer auf Entdeckertour.

Beginnen wir mit dem Balkonkasten.

Der Balkonkasten ist sehr, sehr schmal – deshalb ist es eigentlich nur sinnvoll, ihn saisonal zu bepflanzen.

Quasi ein Kommen und Gehen.

Genau. Man fängt zum Beispiel mit Hornveilchen im Frühjahr an und kann auch Tulpen und Narzissenzwiebeln in die Kästen stecken. Für die nächste Runde – die Sommerbepflanzung – kommen die Zwiebeln raus: Man lagert sie am besten im Keller in einem luftigen Körbchen ein. Für die Sommerbepflanzung nehme ich gern Geranien, Petunien, Elfenblumen, Verbenen – aber da ist natürlich alles erlaubt, was der Blumenladen hergibt. Natürlich ist es auch wichtig die Pflanzenauswahl nach den Gegebenheiten des Balkons auszurichten. Wenn die Sommerblumen im September immer gackeliger werden, ist die Zeit gekommen für unsere Herbstblüher, über die wir ja schon gesprochen haben. Bei Minusgraden gehen die klassischen Sommer-Balkonpflanzen wie Petunie oder Elfenspiegel ohnehin zu Grunde. Hornveilchen überstehen hingegen auch kleine Frostnächte ganz gut, Scheinbeere und Erika auch. Wenn man ein paar Dinge beachtet, hat man in der trüben, kalten Jahreszeit lange etwas von ihnen.

Also, bei mir ist die Heide schnell hin.

Es ist wichtig, die Pflanzen aus den Töpfen, in denen sie verkauft werden, zu nehmen und die Wurzeln ganz zart anzureißen, um sie für die Balkonkästen zu aktivieren. Dann wässert man die Pflanzen. Sind sie richtig gut durchgezogen, setzt man sie in frische Balkonerde – festdrücken und nachwässern, so dass man sicher sein kann, dass zwischen den Wurzeln und der Erde keine Luftblasen mehr sind und die Pflanze gut anwächst. Zur Erika passt die Scheinbeere farblich sehr gut. Die Pflanze behält die Beeren den ganzen Winter über und kann bis zum Frühling stehenbleiben. Dazu kann man Lampenputzergras – zum Beispiel die Sorte „Little Bunny“ – und eine Chrysantheme setzen. Schön find ich es, wenn man das Ganze noch ein bisschen gestaltet – mit Moos, mit Lerchen- oder Hagebuttenzweigen. Wenn es tatsächlich richtig kalt wird, tauscht man die gegen Tannen- und Koniferenzweige aus. Und um Weihnachten herum sind dann ein paar Kugeln dran – das ergänzt sich toll, wenn die Scheinbeeren noch durchblitzen.

Was passiert mit den großen Kübeln?

Zunächst sollte man schon beim Kauf aufpassen, dass die Kübel aus winterfestem Material, zum Beispiel aus besonders hart gebranntem Ton gefertigt wurden – dass die Kübel im Winter also nicht springen und Risse bekommen. Das ist ein bisschen teurer, aber sinnvoll, weil die Kübel einfach länger halten. Rosen und Hortensien sind beliebte Kübelpflanzen, an denen wir viele Jahre Freude haben können und die draußen auf dem Balkon überwintern. Ich schlage als erstes Luftpolsterfolie um die Kübel, danach noch Vlies oder Jute, weil‘s schöner aussieht. Um es noch ein bisschen schöner und windfest zu machen, lege ich ein Samtband um den Kübel.

Bleiben wir bei der Rose…

Die Rose wird angehäufelt, für noch mehr Schutz – und fürs Auge – decke ich den Ballen mit Koniferengrün ab. Alte und faulige Pflanzenteile schneide ich raus. Den klassischen Rückschnitt mache ich allerdings erst im Frühjahr, aber da gehen die Meinungen auseinander. Man darf nicht vergessen, dass der Kübel für die Rose ein schwieriges Umfeld ist. Sie ist ein Starkzehrer und braucht eine gute Düngung – außer im Winter. Aber man muss auch im Winter gießen, sonst vertrocknet die Pflanze. Das ist der häufigste Tod, den Pflanzen im Winter auf dem Balkon sterben – sie erfrieren nicht, sie vertrocknen. Die Kübel stellt man auf Tonfüßchen oder Styropor und rückt sie am besten an die Hauswand, die ein wenig Wärme speichert und in der Nacht abgibt, vor allem wenn am Tag die Sonne geschienen hat.

Wer bleibt außer Rose und Hortensie noch so alles draußen?

Lavendel ist sehr robust und bleibt draußen. Einige Eukalyptusarten sind nur im Garten winterhart, auf dem Balkon sollte der Eukalyptus im Haus bei etwa 5 Grad überwintern. Die Kräuter lässt man besser draußen, es tut ihnen nicht gut, sie reinzuholen. Wichtig ist: Alles einpacken und den Abfluss des Kübels oder des Topfes frei lassen. Manche Pflanzen können auch mit hellem Vlies abgedeckt werden. Generell ist es aber wichtig, dass sie das Sonnenlicht noch erreicht.

Wer muss nach drinnen umziehen?

Zum Beispiel Oleander, Geranien und Olivenbäumchen. Immergrüne Pflanzen brauchen immer Licht. Gute Winterstandorte sind das unbeheizte Treppenhaus, der Wintergarten, ein heller Keller. Und nicht vergessen: Regelmäßig gießen!

Die letzten Handgriffe, wenn die Pflanzen versorgt sind?

Möbel abdecken, fegen, Gießkannen leeren, das Wasser – so man einen Anschluss auf dem Balkon hat – abstellen und ein Vogelhäuschen aufstellen für tägliche Besucher.

Von Nadine Fabian