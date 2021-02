Winterhilfe für Wohnungslose: Potsdamer Suppenküche als Wärmestube

Potsdam

Der erste Obdachlose kommt am Freitag schon vor 9 Uhr zur Suppenküche – minus sieben Grad zeigt das Thermometer an. Die Sonne scheint, und das macht vielleicht auch ein wenig mutig. Klaus (Name geändert) gesellt sich mit Abstand und Mundschutz zu der kleinen Gruppe, die sich vor der Suppenküche des Sozialen Zentrums der Volkssolidarität ihr Frühstück abholt – sie haben zwar eine Wohnung, aber kein Geld. Klaus darf als Obdachloser dagegen auch die Räume nutzen. Trotz Corona erlaubt die Stadt seit Donnerstag, die Suppenküche tagsüber als Winterhilfe für Obdachlose wieder zu öffnen.

„Ich möchte nicht ins Wohnheim“

Mit einem Wegesystem trennt Peter Müller, der Leiter der Suppenküche, alle Besucher danach, ob er sie reinlassen darf oder nicht. Zurückhaltend erzählt inzwischen Klaus, dass er bloß nichts Falsches sagen möchte, und fotografiert werden will er auf keinen Fall. In Treppenhäusern von Wohnhäusern könne man ganz oben schlafen, da gebe es Hausgemeinschaften, die mitmachen und sogar helfen. Er sei aber bei seinem Bruder untergekommen. Dank längerer Behandlung habe er seine Alkoholabhängigkeit beendet und eine Wohnung bekommen, die ging wegen Eigenbedarf aber wieder verloren. Als nächstes will er wieder bei der städtischen Wohnungshilfe vorsprechen. „Die hat aber meist nur Angebote im Wohnheim im Lerchensteig, da möchte ich nicht hin“, sagt er.

In der Suppenküche bereiten Ramona Quade(l.) und Jacqueline Fremde viel frisches in riesigen Kochtöpfen auch zum Mitnehmen für die Streetworker von Creso vor. Quelle: Gesine Michalsky

Fünf bis 15 Obdachlose leben auch bei eisigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad in keiner der von der Stadt Potsdam angebotenen Unterkünfte, schätzen die Streetworker der Creso Creative Sozialarbeit gGmbH. Sie fahren mit dem Potsdamer Wärmebus täglich beliebte Schlafstellen von Obdachlosen ab, Brücken oder Hauseingänge. „Wir haben jetzt die Menschen im Blick, die nicht unterkommen wollen, und wir bieten ihnen unsere Hilfe an“, erzählt Streetworkerin Jessica Platz. Auch Schlafsäcke, Isomatten und Hygieneartikel haben sie dabei. Sogar eine warme Mahlzeit von den beiden gelernten Köchinnen in der Suppenküche wollten sie am Donnerstag verteilen, haben aber niemanden auf der Straße angetroffen.

Der Wärmebus in Potsdam. Quelle: Gesine Michalsky

In Babelsberg im Eingang des Ratskellers wohnen noch Obdachlose, berichtet Jessica Platz. „Die bauen ihre Bleibe dort jede Nacht auf und morgens wieder ab.“ Viele seien Einzelgänger und leben in Zelten. Geschätzt leben in Potsdam aktuell noch Frauen und Männer in fünf bis zehn Zelten. Über einen Kamm scheren kann man Obdachlose allerdings nicht – es gab zum Beispiel auch eine gestrandete Gruppe mittelloser Touristen, die wegen geschlossener Grenzen im Lockdown nicht mehr nach Hause zurückkamen. „Denen hat die Stadt auch eine Corona-gerechte Notunterkunft besorgt.“

923 Beratungen hat Creso im vergangenen Jahr für Wohnungslose durchgeführt. Auch im Lockdown bleibt die Creso-Beratungsstelle immer geöffnet und beliebt, weil es hier aktuelle Informationen zu Corona-Maßnahmen gibt – für EU-Migranten auch in Bildersprache. 70 Personen erhalten von den Mitarbeitern Einzelfall-Unterstützung, das entspreche in etwa auch der Anzahl der Obdachlosen in Potsdam, sagt Jessica Platz.

Täglich ein kleines Frühstück

Seit November mussten die Räumlichkeiten der Volkssolidarität wegen Corona geschlossen bleiben. Die jetzt begonnene Winterhilfe für Obdachlose hat sich bei den Betroffenen aber schnell herumgesprochen. „Man bekommt auch den Weg zur Suppenküche beschrieben, die findet jeder“, ist sich Klaus sicher. Er ist ordentlich gekleidet und gilt als „verdeckt wohnungslos“, weil man ihm das Leben auf der Straße nicht sofort ansieht. Ganz anders der freundliche ältere Mann, der den Weg gefunden hat. Er wohne im Zelt, sagt er. Mit Schlafsack und vielen Tüten. Wo? Diese Frage versteht er nicht, er stammt aus Rumänien. Seine Kleidung trägt er wohl auch schon sehr lange.

Die meisten Gäste der Suppenküche kommen täglich und holen sich eine Tüte mit Brötchen, kleinen Kuchenteilen und Obst ab. In coronafreien Zeiten konnten sie seit sechs Jahren drinnen sitzen, Gäste und Team kennen sich ganz gut.

Der 57-jährige Klaus wollte bei dem Kälteeinbruch übrigens zuerst ins Wohnheim im Lerchensteig gehen. „Da wird aber geklaut“, sagt er. Jetzt findet er im Container hinter dem Stadthaus nicht nur eine warme Stube, Dusche, Toiletten und eine warme Mahlzeit, sondern auch Zuwendung. „Bei uns können sich alle Obdachlosen tagsüber aufhalten“, sagt der Leiter der Suppenküche Peter Müller. Seine größte Sorge ist die Ansteckungsgefahr: „Wir sind alle noch nie wegen Corona getestet worden.“ Die Stadt hat ihnen jetzt mitgeteilt, dass sie den Test für sich und ihre Gäste selber kaufen und bezahlen sollen

Von Gesine Michalsky