Winterhilfe in Potsdam – eine Übersicht der Angebote

Potsdam

Die Stadt Potsdam verschiedene soziale Träger bieten ab sofort und bis Ende März 2021 zusätzliche Unterbringungsangebote im Rahmen der Winterhilfe an. Erstmals gibt es auch eine ausschließliche Frauennotübernachtungsstelle. Die Verwaltung bittet die Potsdamer um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn Menschen im öffentlichen Raum nächtigen.

Streetworker und Verwaltung bitten um Meldung von Hilfsbedürftigen

Menschen, die in der Gefahr leben, ihre Wohnung zu verlieren oder diese bereits verloren haben und selbst keine Unterkunft finden, können sich bei der Suche nach Unterstützung an den Bereich Soziale Wohnhilfen wenden. Die Arbeitsgruppe Unterbringung befindet sich in der Behlertstr.3A Haus M/N 2 ist. Dort ist montags bis freitags jeweils 9 bis 15 Uhr ein Ansprechpartner für Menschen anwesend, die einen Übernachtungsplatz suchen. Die Arbeitsgruppe ist unter 0331/289 2448 erreichbar.

Außerhalb dieser Zeiten stehen die Notbetten im Lerchensteig 55 für die Unterbringung zur Verfügung. Das Obdachlosenwohnheim ist unter 0331/520692 zu erreichen.

Ansprechpartner für Personen im öffentlichen Raum sind wochentags von 8 und 16 Uhr die Streetworker der Creso gGmbH. Sie sind unter 0176/12109896 oder 0176/12109877, sowie streetwork-potsdam@creso-online.de zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten sollte bei erkennbarer Hilfebedürftigkeit die Notrufnummer 112 kontaktiert werden.

Suppenküche bietet auch Dusche und Kleiderkammer

Darüber hinaus bietet das Soziale Zentrum der Volkssolidarität in der „Suppenküche“ hinter dem Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Str. 79/81 im auf dem Hofgelände errichteten eingeschossigen holzverkleideten Neubau Frühstück, warme Mittagsmahlzeiten, die Möglichkeit zu Duschen und Wäsche zu waschen an. Die Räume sind unter der Woche von 9 bis 14 Uhr und am Wochenende von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die dortige Kleiderkammer ist Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Ein ergänzendes Hilfeangebot für günstige Nahrungsmittel stellt außerdem die „Potsdamer Tafel“ bereit. Die Ausgabestelle befindet sich in der Drewitzer Str. 22A. Geöffnet ist Montags bis Freitags von 15 bis 17 Uhr (Dienstags von 14 bis 16 Uhr). Darüber hinaus sorgen die Kleiderstuben von Exvoto in der Max-Eyth-Allee 44a sowie die Schatztruhe der AWO am Schlaatz (Erlenhof 34) auch für warme Kleidung.

Die genannten Angebote sind untereinander vernetzt, so dass Informationen über bekanntwerdende Notfälle schnell an die richtige Stelle gelangen, teilt das Rathaus mit.

Von MAZonline