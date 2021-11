Potsdam

Ihn wird man jede Vorstellung in voller Länge sehen, allerdings nur von hinten. Sie bleibt unsichtbar, wird aber am Ende beim Schlussapplaus nach der Premiere wenigstens einmal ins Rampenlicht treten. Douglas Boyd ist der Dirigent und sein Oberkörper ragt mittig aus dem Orchestergraben heraus; zu seinen Füßen sitzen eng gedrängt 13 Musiker im Orchestergraben. Isabel Ostermann ist die Regisseurin und hat sich ausgedacht, wie die acht Weltklasse-Opernsänger oben auf der Bühne agieren.

Der Himmel über Sanssouci

Beide halten kurz für ein Foto im Ehrenhof des Neuen Palais inne. Der Himmel über den großzügig geschwungenen Communs in Sanssouci ist atemberaubend. Gleich beginnt oben im Schlosstheater der erste Durchlauf. Ab 12. November kann nach jahrelanger Unterbrechung im original erhaltenen Rokokotheater von 1763 endlich wieder die traditionsreiche Potsdamer Winteroper stattfinden. Sechs Aufführungen stehen auf dem Programm.

Das Schlosstheater im Neuen Theater hat sich äußerlich nicht verändert, wurde aber aufwändig restauriert. Quelle: Hans Bach

Moderne im Rokoko-Theater

Eigentlich sollte „The Rape of Lucretia“ von Benjamin Britten schon 2020 über die Bühne gehen. Dank des Impfstoffs und der 2G-Regel ist es nun möglich, dass alle 226 Plätze des Schlosstheaters ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht besetzt werden. Der dynamische Schotte Boyd gilt als ausgewiesener Kenner von Benjamin Britten (1913-1976). „,Der Raub der Lukretia’ ist eine der großen Opern des 20. Jahrhunderts und eine der größten Kammeropern überhaupt“, schwärmt der 52-Jährige. Als Gründungsmitglied des Chamber Orchestra of Europe war er bis 2006 ein berühmter Oboist, dann wechselte er ins Dirigierfach und ist seit 2012 künstlerischer Leiter der Garsington Opera. Dieses spektakuläre Festival in England kommt ganz ohne staatliche Subventionen aus. Neben einem adligen Landsitz zwischen London und Oxford wurde eigens ein modernes Opernhaus errichtet. Da dessen Seitenwände aus Glas sind, lässt sich das Tageslicht und der Ausblick in die Landschaft in die Inszenierungen einbeziehen. „Die Aufführungen erstrecken sich oft über den ganzen Tag und schließen Dinner oder ein Picknick ein“, erzählt er. Sein Festival kooperiert mit der Santa Fe Opera in New Mexico/USA, wo eine vergleichbar moderne Bühne den Ausblick in eine weite Wüstenlandschaft ermöglicht. „Wegen der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen wird sich die Potsdamer ,Lucretia’ aber nicht nach Garsington oder Santa Fe verschieben lassen.“

Mit Musik malen

Britten sei ein Komponist, der mit der Musik male. Genau so begeistert zeigt sich Boyd vom Libretto von Ronald Duncan, dem er Shakespeare-Qualitäten bescheinigt. „Alles ist doppelbödig. Wenn die Frauen Leinen falten, Blumen schmücken oder spinnen, kommt immer auch eine metaphorische Ebene zum Tragen“, erklärt Boyd. Brittens Musik stelle noch zusätzlich Mehrdeutigkeiten her.

Brecht lässt grüßen

Die Kammeroper „Lucretia“ entstand 1946. Britten hatte in England als Pazifist, Kriegsdienstverweigerer, offen schwul lebender Mann und unorthodoxer Christ keinen leichten Stand. In seinem Zweiakter verband er die Form frühbarocker Opern mit dem epischen Theater, wie es Mitte des 20. Jahrhunderts von Bertolt Brecht entwickelt wurde. Es gibt zwei Charaktere, die immer wieder die Handlung unterbrechen und sie kommentieren.

Nur sechs Aufführungen Die Winteroper ist eine Kooperation zwischen der Kammerakademie Potsdam und dem Hans-Otto-Theater. Sie fand seit 2013 vorübergehend in der Friedenskirche Sanssouci statt, da das Schlosstheater im Neuen Palais über sieben Jahre aufwendig restauriert wurde. Vergangenes Jahr fiel die Winteroper pandemiebedingt aus. „The Rape of Lucretia“: am 12., 13., 20. und 27. November um 19 Uhr sowie am 21. und 28. November um 16 Uhr. Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam. Karten unter 0331/98118. Die englischsprachige Aufführung wird deutsch untertitelt.

Die Story umschreibt Boyd als „ein böses, männliches Spiel. Wenn die Männer im alten Rom weg waren, etwa im Krieg, haben die zurückgelassenen Frauen gewöhnlich nicht auf Sex verzichtet. Im Stück wetten die Männer, ob die schöne Lucretia wirklich so treu und enthaltsam ist, wie behauptet wird“, so Boyd.

Wie in London

Regisseurin Isabel Ostermann hat sich für das Einstudieren der „Lucretia“ eine fünfwöchige Auszeit als Operndirektorin des Staatstheaters Braunschweig genommen. „Manchmal fühle ich mich bei der Arbeit wie in London. Die Sänger kommen aus Schottland, Wales, Irland, Indien und Australien und sprechen miteinander englisch.“ In Potsdam fühlten sie sich wie an einem Ursprungsort, denn Britten schrieb das Stück unter dem Eindruck des Endes des Zweiten Weltkrieges, als britische Truppen Deutschland besetzt hatten, so Ostermann.

Das Bild von Artemisia Gentileschi befindet sich im Besitz der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und wurde vor wenigen Jahren restauriert. Quelle: Daniel Lindner

Traumatische Erfahrung

Noch etwas macht das königliche Theater im Neuen Palais zu einem besonderen Ort. Im Haus hängt ein brisantes und berühmtes Gemälde von Artemisia Gentileschi, das die traumatisierende Erfahrung einer Vergewaltigung darstellt. Die Barockmalerin, die ein solches Drama am eigenen Leib erlebt hatte, bediente sich dabei auch der Figur der Lukretia. Die Regisseurin hat die Gerichtsakten aus dem 17. Jahrhundert studiert, um diese – wie auch das Gemäldemotiv – in ihre Inszenierung einzubringen.

Keiner der Künstler hat es sich im Umgang mit dem Übeltäter Tarquinius leicht gemacht. „Ich möchte den Vergewaltiger nicht verteidigen, aber die zärtliche Musik sagt etwas anderes. Und im Text heißt es: ’Gebt mir meine Geburt und meine Kindheit zurück’. Der Täter hat offenbar keine Geborgenheit erlebt“, weiß Isabel Ostermann. Mit dem Stück verbindet sie große Fragen: „Warum sind wir Erwachsene alle gebrochene Menschen?“ – „Lohnt es sich, für die Rettung der Welt einzutreten und sich zu opfern?“ – „Die Aktualität steht allen deutlich vor Augen. Der Stoff braucht keine krampfhafte Aktualisierung“, sagt sie.

Von Karim Saab