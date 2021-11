Potsdam

Acht Jahre gab es keine „Potsdamer Winteroper“ im Schlosstheater des Neuen Palais im Park Sanssouci. Benjamin Brittens 1946 entstandene Kammeroper „The rape of Lucretia“ passt perfekt in den Rokoko-Theaterbau.

Worum ging es?

Die schöne Lucretia, Gattin des römischen Generals Collatinus, gilt als außergewöhnlich sittsam und treu. Tarquinius, Prinz der in Rom herrschenden Etrusker, vergewaltigt sie. Lucretia begeht Selbstmord aus Scham und Selbstekel. Mit Benjamin Brittens dunklem Drama zieht die Potsdamer Winteroper nach mehrjährigem Ausweichquartier in der Friedenskirche zurück ins Schlosstheater.

Welche Sänger haben am meisten überzeugt?

Nur acht Sänger und dreizehn Musiker sind zugange – allesamt agieren auf hohem Niveau. Allen voran die Australierin Caitlin Hulcup in der Titelpartie. Sie gestaltet sämtliche Facetten der liebenden und durch die Vergewaltigung traumatisierten Frau mit warmem Mezzosopran. Die Kammerakademie Potsdam unter Douglas Boyd formt dazu einen plastischen, emotional dichten, farbenreichen Klang.

Wie hat die Regisseurin den Stoff inszeniert?

Brittens eindringliche Musik verleiht der Handlung ihre emotionale Wucht. Regisseurin Isabel Ostermann versagt sich platte Aktualisierungen und unterstreicht die Zeitlosigkeit der Geschichte treffsicher mit schlichten Mitteln. Im Zentrum steht ein großer viereckiger Tisch, wo erst das Besäufnis der Feldherren entgleist und später Lucretia ihr Bett bereitet.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Verhängnisvoll rollt das Geschehen auf die Vergewaltigung zu. Anfangs geben sich Flöte, Bassklarinette und Horn zärtlich, wenn Tarquinius sich heimlich in Lucretias Zimmer schleicht. Dann setzen harte, erbarmungslose Rhythmen ein. Wie am nächsten Morgen die aufgelöste Lucretia ihren Dienerinnen klagt, begleitet vom weinenden Englischhorn, geht unter die Haut.

Fazit?

Zwei Erzähler (Caspar Singh und Kate Royal) kommentieren das Geschehen und sorgen mit ihren christlichen Kommentaren dafür, dass der sensible Zuschauer nicht vom grausigen Geschehen überwältigt wird. Diesen Effekt der Verfremdung verstärkt das plüschige Rokoko-Ambiente des Schlosstheaters noch. Auch in Größe und Akustik passt das Schlosstheater perfekt für Brittens Kammeroper, die bei der Premiere zu Recht großen Beifall erhielt.

info Weitere Aufführungen von „The Rape of Lucretia“: am 13., 20. und 27. November um 19 Uhr sowie am 21. und 28. November um 16 Uhr. Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam. Karten unter 0331/98118.

Von Antje Rößler