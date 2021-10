Potsdam

Nach drei Semestern Zwangspause fängt jetzt wieder der Präsenzbetrieb an den Hochschulen an. Der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, erklärt, wie das organisiert werden soll.

Herr Professor Günther, nach drei Semestern Corona-Pause geht jetzt bald ein fast normaler Hochschulbetrieb los. Wie geht es Ihnen damit?

Oliver Günther: Mir geht es gut, nicht nur persönlich, sondern auch, was die Aussichten auf das akademische Leben im Wintersemester angeht. Wir hatten jetzt drei bleierne Corona-Semester, man kann es nicht anders sagen. Ein Hochschulleben, wie wir es kennen und schätzen, war da nicht möglich. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir die große Mehrzahl der Lehrveranstaltungen in Präsenz abhalten können – unter den Prämissen 3G, ein Meter Abstand und Stichprobenkontrollen.

Wie sehen diese Kontrollen aus?

Es gibt da bundesweit verschiedene Modelle. Manche arbeiten mit Bändchen, was in Hannover aber ein bisschen Stress verursachte, andere kontrollieren durchweg, was jedoch sehr aufwendig ist. Bei uns werden jeden Tag einige Veranstaltungen zufällig ausgewählt werden. Dann wird Personal geschickt, das am Eingang kontrolliert. Diese Kontrollen gelten übrigens auch für die Dozierenden. Wer die 3G-Regel nicht erfüllt, kann an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass es gefälschte Impfnachweise geben wird.

Einstieg in die Normalität Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Günther (59) ist seit 2012 Präsident der Universität Potsdam. Als solcher kämpfte er für eine ausreichende Grundfinanzierung der brandenburgischen Hochschulen. Wie die anderen sieben staatlichen Hochschulen Brandenburgs musste die Universität Potsdam ab März 2020 den Campusbetrieb weitgehend einstellen und die Lehre ins Netz verlegen. Am dem 25. Oktober soll erstmals wieder weitgehend normaler Vorlesungsbetrieb herrschen.

„Betrug ist bedauerlich aber Realität“

Warum glauben Sie, dass solche Fälschungen vorkommen?

Es gibt bereits andere Fälle in Deutschland – und die Tests sind ja jetzt kostenpflichtig. Das ist Betrug und sehr bedauerlich, aber wir müssen mit den Realitäten arbeiten.

Halten es Ihre Kollegen an den anderen Hochschulen in Brandenburg mit der 3G-Regel genauso?

Wir sind da sicher in guter Gesellschaft, was die großen Universitäten angeht. In anderen Bundesländern ist man da sogar ein bisschen engmaschiger. Ich habe heute von einer Fachhochschule gelesen, die Studierende exmatrikuliert, wenn sie drei Mal hintereinander gegen die 3G-Regeln verstoßen. Wir hier rechnen aber mit der Vernunft der Menschen.

Ist das Kollegium selbst durchgeimpft?

Wir dürfen aus arbeitsrechtlichen Gründen unser Personal dazu nicht befragen. Informelle Umfragen und Gespräche deuten aber darauf hin, dass wir einen sehr hohen Impfgrad haben.

Skeptiker argumentieren immer, über die Langzeitfolgen von mRNA-Impfstoffen sei nichts bekannt. Was erwidern Sie solchen Äußerungen?

Ich habe mich selbst mit mRNA-Wirkstoffen impfen lassen. Deswegen haben mich diese Argumente nie überzeugt, weder persönlich, noch aus wissenschaftlicher Sicht. Ich respektiere zwar anderslautende Meinungen, auch wenn dies wehtut, denn ich halte diese für falsch.

Ganz große Vorlesungen wird es nicht geben

Es gibt junge Studierende die bisher kaum einen Campus erlebt haben. Wie werden die eingebunden?

Wir haben ja mit unserer Warm-up-Woche vom 25. bis zum 29. Oktober Initiativen entwickelt, um das mit dem An-Bord-Holen zu erleichtern. Ideal ist es wegen der geringeren Raumkapazitäten nicht, aber wir hoffen, dass über das große Präsenzangebot das soziale Miteinander auch entstehen wird. Was fehlt, sind einige große Vorlesungen. Zum Beispiel mussten wir die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre gegen des Votum des Professors in den digitalen Raum verlegen. Das ist ein Klassiker, aber dafür fehlen uns bei 500 Teilnehmern leider die Räume. Manche Kollegen sind aber inzwischen sowieso der Meinung, dass Großvorlesungen passé sind.

Sind Sie auch dieser Meinung?

Nicht so pauschal. Ich denke schon, dass in manchen Fächern die Großvorlesung eine sinn- und gemeinschaftsstiftende Wirkung hat. Aber das Format wird nicht mehr in der vollen Breite erforderlich sein.

Noch einmal zum Präsenzbetrieb: Werden Praktika und Sport laufen wie früher?

Da sind wir zuversichtlich, dass wir den früheren Betrieb wieder aufnehmen können. Vielleicht gibt es hier und da doch Einschränkungen. Kontaktsport ist zum Beispiel eine kritische Sache oder auch Chorgesang, aber wir werden die Spielräume, die uns die Corona-Verordnung lässt, voll ausreizen.

Schon jetzt wird der Haushalt knapp

In den letzten Jahren wurde der Hochschulhaushalt immer aufgestockt, jetzt aber leidet der Staat unter den Corona-Ausgaben. Fürchten Sie, dass Einschränkungen auch die Hochschulen treffen könnten?

Wir haben ja schon zwei Bereiche, in denen sehr schmerzhafte Einschränkungen zu verzeichnen sind: Die Fakultät für Gesundheitswissenschaften und der Hochschulbau. Die operative Haushaltsplanung hat jedoch Bestand. Dafür sind wir der Landesregierung auch sehr dankbar. Dass aber gerade bei den Gesundheitswissenschaften gekürzt wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn es wird ja wegen der Krankheit Corona gekürzt. Es sollen jetzt Professuren wie die für seelische Gesundheit verschwinden. Die wäre für Brandenburg eigentlich sehr wichtig gewesen. Letztlich wirft das sogar die Frage auf, ob diese Fakultät auf Dauer Bestand hat.

Das war doch ein Prestigeprojekt.

Ja, das steht auf der Kippe und das ist sehr bedauerlich, weil wir jetzt gerade zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der Brandenburgisch Technischen Hochschule Cottbus-Senftenberg diese schlagkräftige Struktur gebaut haben. Da gibt es sicher noch Redebedarf. Das andere ist der Hochschulbau. Der erste Bauabschnitt wurde zunächst wegen Corona verschoben, aber jetzt wird mit den Arbeiten nicht begonnen. Eigentlich sollten dort über die Jahre neue Gebäude für Lehre, Forschung und Verwaltung entstehen. Das soll sich nun noch länger hinziehen. Aber hoffen wir mal das Beste.

Wann denken Sie, ist die Pandemie völlig überwunden?

Ich denke, dass wir schon in diesem Wintersemester sehr nahe an einem normalen Semester sind. Das neue Verhältnis von Präsenz, hybrid und digital wird sich sowieso in den nächsten Jahren neu austarieren.

Von Rüdiger Braun