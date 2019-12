Potsdam

Der Dezember verabschiedet sich mit Minusgraden. Was die Autofahrer wegen zugefrorener Scheiben nervt, macht dem gemächlichen Betrachter dagegen Freude: Die Morgensonne sorgt für satte Farben in der Landschaft, in den Parks und auf den Seen der Havel.

Zur Galerie Es wird schon richtig kalt in diesen End-Dezember-Nächten, doch wenn die Sonne aufgeht, bietet sich vielerorts ein Naturschauspiel, das es bei milderen Temperaturen gar nicht gäbe.

Von Bernd Gartenschläger