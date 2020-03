Am Montag waren in Potsdam 52 Menschen mit Covid19 infiziert. Der Anstieg ist deutlich geringer, als erwartet – aber noch lange kein Grund zur Freude. Am Wochenende waren bundesweit nur vergleichsweise sanfte Anstiege der Corona-Zahlen verzeichnet worden: Die Labore und Abstrich-Zentren hatten ihre Aktivität zurückgefahren.