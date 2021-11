Innenstadt

Wie weiter mit dem Rechenzentrum? Nach MAZ-Informationen gibt es Überlegungen, neue Räume für eine Erweiterung des Potsdam-Museums im Rechenzentrum unterzubringen. Bislang hatte eine Mietlösung am neuen Kreativquartier an der Plantage zur Debatte gestanden, um dem Museum am Alten Markt Entlastung zu verschaffen. Die Museumsidee könnte Teil einer möglichen Lösungsperspektive für das konfliktreiche Gesamtpaket Rechenzentrum-Garnisonkirche-Plantage sein. Wie berichtet, existiert bereits der Gedanke, einen „Ort der Demokratie“ zu schaffen – inklusive einem Plenarsaal in Form eines Anbaus an das Rechenzentrum.

Hüneke: DDR-Sammlung am Standort Rechenzentrum

Darüber hinaus wird also nun gerüchtehalber diskutiert, das Rechenzentrum auch als Museumsort zu nutzen. Ganz neu ist diese Idee allerdings nicht. Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke hatte sie bereits einmal ins Spiel gebracht. Konkret kann sich Hüneke die DDR-Sammlung des Museums am Standort Rechenzentrum vorstellen, wie sie gestern der MAZ sagte. Dass es die DDR-Sammlung sein sollte, leitet sich für die Kunsthistorikerin aus dem Vorhandensein des denkmalgeschützten Mosaiks „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Rechenzentrum ab.

Ebenfalls wichtig: „Die Mosaiken müssen in der Nachbarschaft des Garnisonkirchturms bleiben.“ Zum Rechenzentrum selbst möchte sie eine „offene Prüfung“ – hinsichtlich der Optionen Erhalt, Teilerhalt oder Abriss samt Neubau. Zudem befürwortet Hüneke die Idee eines „Ortes der Demokratie“.

Nill: Wettbewerb für architektonisch reizvollen Neubau

Auch bei der CDU gibt es positive Signale für Erweiterungsräume des Potsdam-Museums im Rechenzentrum – allerdings unter der Maßgabe, das DDR-Gebäude abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau zu schaffen, der den Museumsbetrieb auf modernstem technologischem Stand gewährleistet. „Wir plädieren für einen Wettbewerb, damit ein architektonisch reizvoller Neubau errichtet wird – im Einklang mit den Plänen für den Stadtkanal und die Garnisonkirche“, sagte der Kreisvorsitzende Oliver Nill gestern zur MAZ.

Von Ildiko Röd