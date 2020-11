Wirklich gruselig – das Halloween im Rechenzentrum

Innenstadt

„Abstand!“ kreischte sie, manchmal fauchte sie es auch durch ihre Maske. Dabei stakte und stelzte sie entlang der Warteschlange am Rechenzentrum. Die dämonische Lady im illuminierten roten Kleid wirkte wie ein Spinnentier mit ihren überlangen Beinen und Bewegungen. Aus den Haaren wuchsen lange Spitzen. Die Kinder in der Schlange nahmen es teils ernst, teils machten sie ihre Späße mit ihr. Doch die eigentliche Probe stand noch bevor.

Am hohen Metalltor, das eigentlich eine Betriebszugfahrt in den Innenhof des Kreativhauses darstellt, stand ein Sarg, daneben Matt Sweetwood. Der Filmemacher mit amerikanischen Wurzeln war an diesem Abend der Zeremonienmeister, der Geister, Hexen, Monster und Vampire bändigte – oder mit Futter versorgte. „Wir mögen böse und hässliche Kinder“, sagte er einer Familie, die auf Einlass wartete. „Ihr dürft rein“, sagte Sweetwood mit einladender Geste.

Zur Galerie Was der Filmemacher Matt Sweetwood im Innenhof des Kreativhaus Rechenzentrum geschaffen hat, war nichts für zarte Seelen. Das Publikum bekam wahrhaft gruseliges zu sehen und zu hören. Wer seine Angst überwand, konnte immerhin auch etwas Süßes abgreifen.

Der Hof des Rechenzentrums war nicht wieder zu erkennen. Durch Planen verhängt war ein enger Rundweg entstanden. Mit Stroboskop-Licht und Nebelmaschinen herrschte eine fantastische Atmosphäre. Die zahlreichen Schauspieler, die Sweetwood engagiert hatte, sorgten für eine Geräuschkulisse, die auch manchen Erwachsenen ängstlich werden ließ.

Was würde nur hinter der nächsten Ecke erscheinen? Man zwängt sich durch den engen Weg. Durch die Planen hindruch greifen Hände nach einem. Als der Tunnel sich öffnet, steht man an enem brunnen. Eine Frau kalgt, dass sie seit drei Jahren hier gefangen sei. „Willst Du blei mir bleiben?, fragt sie und macht mit langen Armen mehrere Schritte auf die Besucher zu, bis ihre Eisenkette spannt. Schnell weiter!

Als nächstes wartet ein Mann mit Maske und Kettensäge auf der einen Seite. Ihm gegenüber eine zombiehafte Braut, die zu sich locken will. Durch die Lücke hindurch bis zur Hexe, die einen erlösen könnte, Mit Süßigkeiten. Wer nicht schnell genug zugreift, wird von ihr ergriffen. Schnell wieder hinaus ins Freie. Eine erlösende Spende für den Zeremonienmeister und seine Gestalten. Und runter mit der eigenen Maske. Der Grusel ist vorbei.

Von Peter Degener