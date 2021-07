Potsdam

Kritik an der angekündigten Streichung der GRW-Förderung für Potsdam ab 2022 äußert der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bühring. Die Landeshauptstadt habe sich zu einem „prosperierenden Wirtschaftsstandort“ entwickelt, erklärte er am Donnerstag: „Diese gute Entwicklung darf nicht abrupt beendet werden.“

Warnung vor „Wettbewerbsverzerrung“

Das Land Brandenburg sei jetzt „gefordert, konstruktive Lösungen zu erarbeiten, um die regionalen Unterschiede so weit wie notwendig auszugleichen“.

Es gehe darum, „auch für das Handwerk Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und einen Rückgang von Investitionen oder gar Betriebsverlagerungen zu vermeiden“.

Wie berichtet, ist in dieser Woche bekannt geworden, dass Potsdam als einzige ostdeutsche Kommune aus dem Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) herausgenommen werden, das mit EU-, Bundes- und Landesgelder zur Förderung strukturschwacher Regionen aufgelegt worden ist.

Nach Ansicht von Bund und Land ist die Start nicht mehr auf diese Hilfen angewiesen. Brandenburgs Landeshauptstadt habe es „geschafft, in ihrer Strukturstärke zu den leistungsfähigeren Städten und Regionen Deutschlands aufzuschließen“, so ein Sprecher des Bundes in dieser Woche auf MAZ-Anfrage.

Es sei „nicht zuletzt ein Erfolg der über die GRW erfolgten Förderung, dass Potsdam nun nicht mehr länger auf eine spezielle regionalpolitische Unterstützung angewiesen“ sei, so der Sprecher. Das Potsdamer Rathaus hingegen hatte in einer ersten Stellungnahme vor massiven Einbrüchen gewarnt.

Von Volker Oelschläger