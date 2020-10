Potsdam

Einen Dokumentarfilm über die Finanzwirtschaft kommt nicht alle Tage in die Kinos. Zwei Tage vor dem offiziellen Kinostart am heutigen Donnerstag lud das Potsdamer Thalia-Kino zu einer Voraufführung ein. „Die Regisseurin wird im Rahmen der Premierentour den Film vorstellen und freut sich auf angeregte Publikumsdiskussionen“, versprachen Verleiher und Kino.

„Oeconomia“ wurde erstmals auf der Berlinale im Februar gezeigt. Aus den ersten Besprechungen ging hervor, dass die Wirtschaftsdoku von Carmen Losmann das kapitalistische System zu ergründen versucht und mehr Fragen als Antworten aufwirft.

Ratlose Finanzvorstände

Die Bildwelt beschränkt sich auf die durchdesignte Kulisse der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Manchmal irritiert die Regisseurin den Zuschauer, wenn sie mit Vogelgezwitscher eine berückend schöne Waldaufnahme untermalt, die sich Sekunden später als Fototapete in einem Bankenpalast herausstellt. Will sagen: In der Welt der Finanzen wird nicht nur über Menschen, Städte und Kontinente entschieden, auch über das Klima, die Landschaften und die ganze Natur. In schicken Vorstandsetagen mit atemberaubender Aussicht, in transparenten Sitzungsräumen und mondänen Foyers mit engen Sicherheitsschleusen löst die Autorin mit einer simplen Frage viel Aufregung und Ratlosigkeit aus. Finanzvorstände, Chefvolkswirte und Investmentberater sollen der 40-jährigen Journalistin einmal erklären, wo eigentlich das Geld herkommt.

Nötige Verschuldung

Die Rechercheurin möchte sich und dem Zuschauer mit Hilfe von Infografiken und Merksätzen die Analysen des Wirtschaftssystems vergegenwärtigen. Mit ideologischen Deutungen hält sie sich zurück. Eine Schlüsselerkenntnis spricht schließlich ein Experte im Film aus, der aber von seinem Arbeitgeber dazu verdonnert wurde, anonym zu bleiben: „Für steigende Gewinne und steigendes Wirtschaftswachstum ist eine ständige Ausweitung der Verschuldung nötig.“

Viel Beifall nach der Vorführung

Nach 89 Minuten geht das Licht wieder an und Carmen Losmann betritt unter viel Beifall den Kinosaal. Eine Moderatorin stellt zwei banale Fragen und im Publikum gehen viele Arme hoch. Es besteht wirklich Gesprächsbedarf. Doch die Veranstalter praktizieren einen extrem-kapitalistischen Umgang mit der Ressource Zeit. Nach nur zwei Zuschauerfragen heißt es schon, wir müssen weiter nach Berlin zur nächsten Voraufführung. Dabei hatte es das Thalia für richtig befunden, vor dem Hauptfilm noch einen Werbeblock für andere Filme zu zeigen.

Bei berühmten Filmschauspielern mag es Kinogänger befriedigen, wenn sie nur mal eben kurz einen Blick auf ein leibhaftiges Gesicht erhaschen. Nicht aber bei einem Dokumentarfilm, der Argumente ins Feld führt und Diskussionen auslösen will.

Unausgesprochene Fragen

So blieben die vielen Fragen unausgesprochen. Der Film stellt zum Beispiel fest, dass in Staaten mit hoher Verschuldung die Privatvermögen ebenfalls besonders hoch ausfallen. Wie direkt ist dieser Zusammenhang? Oder was sagt die Autorin über die Zuspitzung ihres Themas durch die Corona-Krise? Ihr Film war ja bereits fertig, als das Virus auch die Wirtschaftspolitik befiel. Was bedeuten die Hunderte-Milliarden-Hilfspakete der Regierungen , die Schulden der Staaten in nie gekanntem Ausmaß? Nach der Lesart der Banker müssten sie ein irres Wirtschaftswachstum auslösen. Nach der Lesart der Mitglieder des „Kritischen Arbeitskreis Wirtschaft“, die im Film auch zu Wort kommen, blüht das finale Desaster eines Kettenbriefes.

Von Karim Saab