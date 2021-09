Potsdam

Potsdam zieht seine Wirtschaftskraft kaum aus der Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen, sondern viel mehr aus der Gründung von Technologiefirmen. „In keiner anderen Brandenburger Region haben wir in den 20 Jahren seit Gründung der Wirtschaftsförderung Brandenburg so viele Technologie- und Gründungsvorhaben begleitet wie in der Landeshauptstadt Potsdam“, sagte Steffen Kammradt als Chef der Wirtschaftsförderung des Landes am Mittwoch gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Potsdam sei inzwischen Technologieführer im Land und besonders stark in den Bereichen Medien, Informationstechnologie und Gesundheitswirtschaft.

Golm ist Selbstläufer

Dabei ist der Universitäts- und Forschungsstandort Golm nach Einschätzung Kammraths ein Selbstläufer geworden, nachdem die Stadt mit dem Bau des Innovationszentrums GoIn 2 in Vorleistung gegangen ist. Es gebe viele Anfragen nach Kapazitäten im Bürosektor, sagte er. Dabei fungieren schon bestehende Standorte als Magnet für Neugründungen. Das ist laut Wirtschaftsförderung an der Filmstadt Babelsberg so, in Golm und an den SAP-Standorten. Auch am RAW-Standort bestehe ein großes Entwicklungspotential.

In Potsdam hat die staatliche Wirtschaftsförderung seit ihrer Gründung im September 2001 insgesamt 1.653 Unternehmensprojekte mit 8.830 Arbeitsplätzen und einem Investitionsvolumen von 865 Millionen Euro unterstützt. Rund 1.300 der Projekte richten sich auf Technologieförderung und Gründungen.

Viele Kleine scharen sich um wenige Große

Schlüsselansiedlungen der vergangenen 20 Jahre sind unter anderem das SAP Innovationszentrum am Jungfernsee, die UFA und das Volucap Studio in der Medienstadt Babelsberg sowie in der Gesundheitswirtschaft die Ansiedlungen der britischen Isansys, des Schweizer Unternehmens Oviva oder des Teleradiologie-Zentrums von Medneo am Klinikum „Ernst von Bergmann.“

Potsdam profitiert zudem von der hohen wissenschaftlichen Güte in der Stadt mit der Universität Potsdam, der Filmuniversität, der Fachhochschule sowie den außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Beste Plätze in den Städterankings

In den gängigen Technologie-Rankings der deutschen Städte stehe Potsdam regelmäßig in der Top-20-Gruppe, sagte Kammrath: „Potsdam ist da die beste Stadt in den neuen Bundesländern“, liege gleichauf mit westdeutschen Standorten wie Düsseldorf und Nürnberg und habe Berlin weit hinter sich gelassen. Eines der Kriterien im Städteranking ist die Zuwanderung von Bevölkerung.

In der Landeshauptstadt muss heutzutage die Kommune nicht mehr allein die Kapazitäten schaffen, die andere dann nutzen, sagte Kammrath: Dies Rolle erfülle inzwischen die Privatwirtschaft, die massiv in die Schaffung von Bürokapazitäten eingestiegen ist. Der Campus am Jungfernsee ist da das beste Beispiel.

Potsdam hat Reserven in der Ansiedlung

Kammrath sieht aber auch bei der Ansiedlung größerer Unternehmen noch große Möglichkeiten, im Friedrichspark Marquardt etwa. Er ist sich sicher, dass es nicht bei der gegenwärtigen Flaute bleibt. „Die Logistiker erkennen den Wert des Standorts an der Autobahn und am Rand der Stadt. Die Zentren in Wustermark und Brieselang sind ja schon voll.“ In Potsdam aber gebe es noch Platz, und die stetig wachsende Stadt brauche einen Standort zu ihrer Versorgung. Potsdam werde mangels Fläche keine Industriestadt mehr.

Lange Reihe von Vorzeigeprojekten

Das 2004 fertiggestellte VW-Design-Center ist das zweite Zentrum dieser Art für den Autokonzern, neben dem Zentrum in Wolfsburg. Die Wirtschaftsförderung sieht die Ansiedlung an der Schiffbauergasse als Erfolg. Der 27 Millionen Euro teure Bau wurde von Moritz Kock aus Potsdam entworfen. Hinter den verschlossenen Türen des Zentrums arbeiten rund 50 Designer, Modellbauer und Computerexperten.

Die Ufa GmbH in Potsdam-Babelsberg ist ein Traditionsunternehmen, das zahlreiche Firmen der Nachproduktion angezogen hat und weiter locken wird. Allein bei der Ufa arbeiten rund 500 Menschen. Eine der aufsehenerregendsten Neuansiedlungen ist die Volucap GmbH, die 2018 ihr volumetrisches Studio eröffnet hat — das erste seiner Art auf dem europäischen Festland. Hier werden werden Menschen und Gegenstände von allen Seiten in allen Details erfasst und später in Filme kopiert. Es entstehen keine klassischen Filmaufnahmen, sondern realgetreue, natürlich wirkende, authentische 3D-Darstellungen. Auch die Berliner Straße als Außenkulisse hat ihre Möglichkeiten digital erweitert, indem auf der obersten, „grünen“ Etage wie in einem Fernsehstudio verschiedenste Hintergründe eingeblendet werden können. „Ich bin immer wieder verblüfft“, so Kammrath, „in wie vielen sehr verschiedenen Filmen diese Kulisse auftaucht.!

Innovation auch am Standort des Klinikums

Das Tele-Radiologie-Unternehmen „Medneo“ hat sich 2013 auf dem Gelände des Ernst-von Bergmann-Klinikums angesiedelt und gut drei Millionen Euro in die Errichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für modulare Produkte und Dienstleistungen in der Radiologie. Damit verbunden sind 8 Arbeitsplätze. Plötzlich sind MRT-Termine nicht erst in vielen Monaten zu bekommen.

Der weltweit agierende IT-Konzern SAP errichtete 2011 ein Innovationcenter. Damit verbunden sind 100 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro. 2014 baut SAP den Standort aus. Damit verbunden sind 100 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro – Startschuss für den „Campus Jungfernsee“

Medizintechnik macht Schlagzeilen

Das von Inhaber Christoph Miethke geführte gleichnamige Medizintechnik-Unternehmen zog 2003/2004 von Kleinmachnow nach Potsdam. Heute beschäftigt der Spezialist für die Herstellung von Implantaten zur genau dosierten Ableitung von Gehirnwasser für Patienten mit Hydrozephalus (Wasserkopf) rund 200 Mitarbeitende.

2005 kam Katjes nach Potsdam. Das Süßwaren-Unternehmen expandiert in der Folgezeit mehrfach am Standort und beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeitende. Kammrath zufolge suchte die Firma bewusst einen publikumsintensiven Standort wie die Medienstadt, um seine gläserne Produktion einzurichten; eine reine Produktionsanlage hätte man auch woanders bauen können.

Ernährungsberatung am Bildschirm

Besonders spannend findet Kammrath die digitale Ernährungsberatung der Schweizer Oviva AG an. Hier kann man zum Beispiel sein Essen fotografieren und durch ein Computerprogramm bewerten lassen, ob es zu einem bestimmten Diätplan passt. 4,5 Millionen Euro wurden investiert und 15 Arbeitsplätze geschaffen. Das Ansiedlungsprojekt ist auf verstärkte Brandenburger Akquisitionsaktivitäten in der Schweiz zurückzuführen.

