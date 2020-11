Potsdam/Berlin

In Potsdam wird die Spitzenforschung weiter ausgebaut. Geplant ist der Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags mit seiner letzten Beratung für den Haushalt 2021 festgelegt. Der Bundestag entscheidet in der zweiten Dezemberwoche über den Haushalt.

Immunforschung nachträglich in Bundesetat aufgenommen

Der Schwerpunkt Immunforschung des Fraunhofer-Instituts gehört zu den Förderprojekten, die zusätzlich in den Etat aufgenommen wurden. Der Regierungsentwurf vom September sah dies noch nicht vor. 17 Stunden dauerte die sogenannte Bereinigungssitzung des Ausschusses.

Die Institutsforschung findet im Cluster of Excellence Immune-Mediated Diseases (CIMD) an vier Standorten statt. Neben Potsdam-Golm gibt es Forschungsstellen im bayrischen Penzberg, in Berlin und in Hamburg. Wie die Potsdamer CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig mitteilt, erhält der Cluster 30,5 Millionen Euro, verteilt über fünf Jahre, von Bund und Ländern: „Dabei geht es um den Ausbau der digitalen Diagnostik. Das ist für unsere Region nicht weniger als ein großer Wurf in Sachen Digitalisierung in der Medizin.“

Ludwig : „Schub für die Digitalisierung der Medizin“

Das Thema werde – forciert durch Corona – immer wichtiger. „ Ich bin sicher, dass durch die finanzielle Unterstützung die Digitalisierung in der Medizin einen Schub erfahren wird, von dem die anderen Akteure, also die Kliniken, Praxen, Forschungsgemeinschaft und Institute in der Region und darüber hinaus nachhaltig zum Wohle der Menschen im unserem Land profitieren werden“, so Ludwig weiter.

Etwa acht Prozent der Bevölkerung weltweit sind von Immunerkrankungen betroffen, heißt es auf der Cluster-Internetseite. Von Immunerkrankungen kann fast jedes Organ oder Gewebe betroffen sein. Dazu zählen die Forscher beispielsweise die rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Psoriasis vulgaris, atopische Dermatitis und damit verbundene Allergien, aber auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, systemische Sklerose und Multiple Sklerose. Die Forscher suchen nach Therapien.

Von Alexander Engels