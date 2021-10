Potsdam-Babelsberg

Auf dem Babelsberg ist es eng geworden. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Belegschaft des Leibniz-Institutes für Astrophysik Potsdam (AIP) um 100 Mitarbeiter gewachsen. 90 promovierte Wissenschaftler, dazu Doktoranden, technisches Personal und Verwaltung addieren sich zu mehr 240 Personen.

Grundstein für Neubau in Potsdam-Babelsberg

„Wir wollen alle mal wieder in einem Raum bekommen“, sagt Matthias Steinmetz, Wissenschaftlicher Vorstand des AIP und Direktor des Forschungsbereichs Extragalaktische Astrophysik. Darum hat er zur Grundsteinlegung für einen Neubau auf dem Gelände zwischen der Allee nach Glienicke und der Straße an der Sternwarte am Mittwoch, 27. Oktober, eingeladen.

Astrophysiker Matthias Steinmetz ist wissenschaftlicher Vorstand des AIP (Astrophysikalisches Institut Potsdam). Quelle: Ina Schmiedeberg

Wo dieser Tage Baukräne in die Höhe ragen, befand sich zu Kaisers Zeiten der Tennisplatz für die Belegschaft der Berliner Sternwarte. Weil die Stadt immer größer und damit auch immer heller wurde, war die Sternwarte Anfang des 20. Jahrhunderts vom heutigen Kreuzberg nach Potsdam auf den Babelsberg gezogen. Im imposanten Humboldthaus wurde 1915 das erste astronomische Großinstrument der Firma Carl Zeiss Jena aufgestellt.

Lesen Sie auch: Potsdams Sternenforscher: Bald kennen wir unsere Nachbarn im Weltall

Die historischen Gebäude unterstehen dem Denkmalschutz der Stadt Potsdam, und das Gelände selbst gehört teilweise zum Unesco-Welterbe beziehungsweise zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Es habe im Vorfeld intensive Gespräche gegeben, sagt Steinmetz diplomatisch.

Lage des AIP-Neubaus (r.) auf dem Babelsberg Quelle: Thomas Müller/Ivan Reimann Architekten

Es galt also, Denkmalschutz, Naturschutz und die Anforderungen eines modernen und wachsenden Forschungsstandortes unter einen Hut zu bringen. Der Neubau mit 5250 Quadratmeter Bruttogeschossfläche soll Mitte 2024 fertig sein und 23 Millionen Euro kosten – je zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. Was den Termin angeht, ist Steinmetz zuversichtlich. Das Gebäude wird Unter-, Erd- und nur ein Obergeschoss haben und sich mit einer Holzfassade in die parkähnliche Landschaft des AIP-Geländes einfügen. Im großen Hörsaal sollen 199 Menschen Platz finden. Die ungerade Zahl ist Vorschriften geschuldet, die sich ab 200 enorm verschärfen würden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit kann das AIP nur Veranstaltungen unter 100 Teilnehmern ausrichten. Der größte Raum befindet sich im Schwarzschildhaus, das im Jahr 2000 gebaut wurde. Für größere Konferenzen weichen die Wissenschaftler auf den Campus auf dem Telegrafenberg aus. Diese Termine müssen allerdings gut koordiniert werden, weil auch die anderen dort ansässigen Forschungseinrichtungen den Konferenzsaal nutzen.

Veranstaltungsraum im Mehrzweckbau für das AIP. Quelle: Thomas Müller/Ivan Reimann Architekten

Nach dem Schwarzschildhaus folgte 2011 der Bau des Leibnizhauses, in dem sich unter anderem die große Montagehalle befindet. Im Obergeschoss des aktuell jüngsten Gebäudes hat Matthias Steinmetz sein Büro. Von dort schaut er auf das ehemalige Gärtnerhaus des Babelsberger Parks, das dem Parkeingang gegenüber am Eingang des AIP-Geländes steht. In dem pittoresken Bau ist die Cafeteria untergebracht. Sie hat gerade einmal Platz für 40 Gäste. Auch das war ein gutes Argument für ein neues Haus: Der Mehrzweckbau wird eine Mensa beherbergen, die der Größe der Belegschaft angemessen ist.

Sternwarte lädt ein zu Sternennächten in Babelsberg

Die Babelsberger Sternnächte, zu denen das AIP jeden dritten Donnerstag im Monat einlädt, sollen ebenfalls in den Neubau umziehen. Wegen Corona findet die Vortragsreihe derzeit nur online statt. Vorher war der Hörsaal im Schwarzschildhaus oft bis über den letzten Stuhl hinaus mit Sternfreunden aus Potsdam und Umgebung besetzt. Im neuen Gebäude werden nicht nur doppelt so viele Besucher Platz finden, sondern im Foyer soll es auch eine Ausstellung zur Geschichte des Institutes geben.

Die Bodenplatte ist gegossen, das halbe Kellergeschoss ist schon zu sehen, und auf der Baustelle herrscht reger Betrieb. Zu früh kam die Entscheidung für den Neubau sicher nicht. „Alle zehn Jahre neu zu bauen, ist sportlich“, weiß Steinmetz. Doch die Entwicklung des Institutes macht den Schritt überfällig. Noch befindet sich das AIP wegen der Pandemie im reduzierten Betrieb. Die Doppelbelegung vieler Büros war in den vergangenen anderthalb Jahren eine besondere organisatorische Herausforderung.

Neubau fürs Astrophysikalische Institut Potsdam (AIP) auf dem Babelsberg Quelle: Thomas Müller/Ivan Reimann Architekten

Viele, gerade die jüngeren Mitarbeiter würden gern aus dem Homeoffice zurückzukommen. Auch Steinmetz wünscht sich einen wieder lebendigen Campus. Seit er vor 20 Jahren zum AIP gekommen ist, hat sich die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt, und dieser Trend ist ungebrochen. „Wir gehen auf die 300 zu“, sagt der Astrophysiker. Einen Schub in diese Richtung gab es im Frühjahr vom Europäischen Forschungsrat. Der zeichnete im April gleich zwei Professoren des AIP mit einem Advanced Grant aus. Diese Würdigung für etablierte Forscher bedeutet je 2,5 Millionen Euro Fördergeld in den kommenden fünf Jahren. Potsdam ist neben München, Heidelberg und Bonn einer der großen Standorte für Astrophysik in Deutschland.

Von Ina Schmiedeberg