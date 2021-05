Potsdam

Um ein Problem und dessen Lösungsschritte zu kalkulieren, fängt er gern mit Bleistift und Papier an. Aber dann braucht auch Mohammed Khalil einen leistungsstarken Computer. „Die Gleichungen sind oft sehr lang und müssen numerisch gelöst werden“, sagt Khalil der MAZ.

Der Nachwuchsphysiker erforscht, wie man mit mathematisch-physikalischen Modellen die Bewegungen zweier riesiger astronomischer Objekte umeinander noch besser beschreiben kann. Letztlich will Khalil mit seinen Untersuchungen herausfinden, wie die Gravitationswellen aussehen müssten, die solche sich umkreisenden Himmelskörper aussenden würden.

Für seine Arbeit erhält der Doktorand am Golmer Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, dem Albert-Einstein-Institut (AEI) an diesem Donnerstag den mit 1000 US-Dollar dotierten Charles W. Misner-Preis seiner Heimatuniversität Maryland. Khalil ist der erste Preisträger der neuen Auszeichnung, die die Physikfakultät der Universität von Maryland künftig alle zwei Jahre vergeben will.

Ausgezeichnet werden sollen Studentinnen und Studenten, die eine herausragende Doktorarbeit zu den Themen Gravitation und Kosmologie vorlegen. Benannt ist der Preis nach dem renommierten US-Physiker Charles W. Misner, einem Experten für Gravitation und Allgemeine Relativitätstheorie, der selbst 34 Jahre an der Universität von Maryland lehrte und forschte.

Modelle von unerreichter Genauigkeit aus Potsdam

Die Jury in den USA begründete die erste Vergabe des Preises an Khalil mit den innovativen analytischen Methoden, mit denen er die Dynamik von solchen Doppelsystemen auf Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie beschreibe. Seine Modelle seien von bisher unerreichter Genauigkeit. „Die meisten Modelle beschreiben eine genau kreisförmige Umkreisung der Objekte und eine Eigenumdrehung dieser Objekte, die senkrecht zu dieser Umkreisung liegt“, sagt Khalil.

Er will herausfinden, wie die Gravitationswellen bei einer elliptischen Umkreisung aussehen müssten. Außerdem sollen auch Objekte erfasst werden, deren Eigenumdrehung nicht genau senkrecht liegt. Das ist viel komplizierter zu berechnen. Aber mit den neuen Modellen fingen die Gravitationsforschern auch ganz neue Ereignisse mit ihren Detektoren ein.

Schwarzen Löchern auf der Spur

Erst anhand solcher Modelle wie Khalil sie entwickelt können seine Forscherkollegen die von den Gravitationswellen-Detektoren eingefangenen Signale als echtes Abbild aufgefangener Gravitationswellen erkennen und bestätigen. Die Detektoren entdecken gerade wegen stetig verbesserter Modelle seit 2015 immer mehr Gravitationswellen großer kosmischer Ereignisse. Dazu gehören auch die Gravitationswellen von Doppelsystemen, die Khalil mathematisch zu beschreiben sucht, etwa sich umkreisende Schwarze Löcher oder umeinander kreisende Neutronensterne.

Simulation zweier einander umkreisender und verschmelzender Neutronensterne. Quelle: dpa

Khalil schrieb seine Doktorarbeit in Golm als Mitarbeiter von Alessandra Buonanno, Leiterin der Abteilung astrophysikalische und kosmische Relativität. Die Physikerin und ihr Team waren maßgeblich am ersten Nachweis echter Gravitationswellen beteiligt. Ihr dankt er ausdrücklich anlässlich der Preisverleihung. „Dieser Preis ist eine großartige Anerkennung unserer Forschung und ich fühle mich geehrt und stolz“, so Khalil.

Der Lebenszyklus der Sterne

Der gebürtige Ägypter Khalil machte seinen ersten Abschluss 2016 an der Universität von Alexandria. Im selben Jahr noch begann er mit seiner Promotion an der University of Maryland (UMD), um dann im Januar 2018 zur Abteilung von Alessandra Buonanno am Potsdamer AEI hinzuzustoßen. Seinen Doktortitel an der UMD hofft er kommendes Jahr zu erwerben. Dass er sich für unendlich weit entfernt liegende kosmische Ereignisse interessiert, begründet er gegenüber der MAZ so: „Die Graviationswellen dieser weit entfernt liegenden Systeme lehren uns eine Menge über den Lebenszyklus von Sternen und über deren astrophysikalische Umgebung.“

Von Rüdiger Braun