„Wahrscheinlich hat fast jeder Stern ein Planetensystem“, sagt Klaus G. Strassmeier. Er ist Professor für Astrophysik an der Universität Potsdam und leitet den Forschungsbereich kosmische Magnetfelder des Leibniz-Instituts für Astrophysik (AIP) auf dem Babelsberg.

Am dritten Donnerstag im Monat lädt das AIP seit vielen Jahren zur Sternennacht ein. Der Saal hat Platz für etwa 100 Zuhörer – doch jetzt ist er verwaist. Die Vortragsreihe, bei der die Sternenforscher über ihre Arbeit berichten, wurde wegen Corona im vergangenen Jahr unterbrochen. Weil aber immer wieder Astronomiebegeisterte nachfragten, überlegten sich die Babelsberger eine Lösung und verlegten die Sternennächte ins Internet, genau gesagt auf den YouTube-Kanal „Urknall, Weltall und das Leben“.

Astrophysiker Klaus G. Strassmeie. Quelle: aip

Am 21. Januar um 18 Uhr geht es darum, ob wir allein sind im Universum. Und danach sieht es nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht aus. Fast 60 Jahre ist es her, dass der US-amerikanische Astrophysiker Frank Drake seine heute weltberühmte Gleichung vorstellte. Mit sieben Faktoren berechnete er eine Abschätzung, wie viele intelligente Zivilisationen es allein in der Milchstraße gibt.

4000 Planeten schon entdeckt

Die Erforschung extrasolarer Planeten – also solcher, die um einen anderen Stern als unsere Sonne rotieren – hat in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gemacht. Mehr als 4000 Planeten wurden bereits entdeckt, darunter über 200, die der Erde zumindest nicht unähnlich sind.

Die Lösung der Drake-Gleichung liegt nach heutigem Stand zwischen 50 und einer Million. Ein präzises Ergebnis ist das natürlich nicht. Das eigentlich Faszinierende ist jedoch, dass die Lösung größer ist als eins, oder anders ausgedrückt: Da draußen ist jemand. „Noch fehlen Biosignaturen“, sagt Strassmeier, also der wissenschaftliche Beleg für Leben auf einem anderen Himmelskörper.

In den nächsten fünf Jahren will die Forschung fremdes Leben entdecken

Die Suche danach könnte nach seiner Einschätzung in den nächsten fünf Jahren erfolgreich sein. Wie Wissenschaftler Leben auf unvorstellbar fernen Planeten suchen und welche anderen Ansätze es zur Lösung der Gleichung gibt, erklärt der Astrophysiker in seinem Vortrag. Am Ende verrät er auch, ob er unseren kosmischen Nachbarn eine Einladung senden würde.

Zur öffentlichen Online-Sternennacht geht es auf: www.aip.de/babelsberger-sternennaechte. Wer die Premiere verpasst, kann sich den Vortrag nachträglich ansehen und findet außerdem Links zu den anderen Sternennächten, die bereits veröffentlicht wurden. Die virtuelle Reihe hat schon eine beachtliche Fangemeinde gefunden; alle Videos haben fünfstellige Klickzahlen. Darum sind die Aufzeichnungen eine Neuerung, die das Institut beibehalten will.

Sie werden die Live-Veranstaltungen aber nicht ersetzen, verspricht AIP-Sprecherin Janine Fohlmeister. Sobald es möglich ist, werden an jedem dritten Donnerstag im Monat wieder Gäste im Schwarzschildhaus willkommen sein, und auch die beliebten Führungen über das Gelände samt Beobachtung mit den historischen Teleskopen stehen dann wieder mit auf dem Programm.

Von Ina Schmiedeberg