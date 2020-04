Virtuelles Richtfest am Campus Jungfernsee

Nedlitz

Nicht überall ist die Arbeit durch den Corona-Virus zum Erliegen gekommen. Am Campus Jungfernsee ist am Mittwoch sogar ein Richtfest gefeiert worden. Während die Bauarbeiter ganz real eine Richtkrone auf den sogenannten Workhub 2 des Think Campus am Konrad-Zuse-Ring hoben, wurde das Richtfest für die geladenen Gäste allerdings nur am Bildschirm gefeiert.

Der Bauherr, die Driven Investment GmbH aus Berlin, hatte anlässlich der traditionellen Zeremonie zu einem virtuellen Rundgang durch das Haus eingeladen, dem man auf Youtube folgen konnte.

Knapp 11.000 Quadratmeter Bürofläche für Technologiefirmen

Das Unternehmen baut derzeit gleich zwei sogenannte WorkHubs am Jungfernsee. Beim ersten Haus wurde das Richtfest bereits 2019 gefeiert. Beim etwas kleineren Workhub 2 wurde nun nachgezogen. Beide Gebäude sollen ab Oktober 2020 bezugsfertig sein. Auf fünf Etagen bietet der Workhub 2 rund 3000 Quadratmeter Platz für gewerbliche Mieter, die vor allem kleine Flächen ab 300 Quadratmeter suchen.

Von außen wirkt das Gebäude mit seiner Fassade aus Aluminiumelementen eher nüchtern. Der Rundgang durch die Simulation des fertiggestellten Hauses zeigt allerdings, dass sich dahinter ein sehr offen gestaltetes Haus mit einem lichtdurchfluteten Atrium befindet. Der architektonische Entwurf stammt von den Architekten Bollinger + Fehlig aus Berlin.

Gespräche mit möglichen Mietern laufen bereits

Beide Teile des Think Campus sollen kleinen Firmen aus der Start-up und Innovationsszene insgesamt knapp 11.000 Quadratmeter Bürofläche bieten. Mit Mietinteressenten würden bereits fortgeschrittene Gespräche geführt, hieß es bei Driven Investment, wobei keine Namen oder Branchen genannt wurden. Die unmittelbare Nähe zum Innovation Center des Softwareriesen SAP legt nahe, dass sich vor allem Firmen aus dem Technologiebereich am Jungfernsee ansiedeln wollen.

„Hier entstehen Arbeitswelten, die individuell konfigurierbar sind sowie eine umfangreiche Infrastruktur bieten – alles, was innovative Unternehmen benötigen. Der Standort Potsdam mit seiner hohen Lebensqualität und der Nähe zu Kultur und Natur bietet zusätzlich die besten Voraussetzungen für gelassenes, kreatives Arbeiten“, teilte Driven-Geschäftsführer Togrul Gönden mit. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam ( IHK) nannte die Workhubs „ein exzellentes Angebot für Tech-Firmen in Potsdam“ und hob die zahlreichen Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in der Stadt hervor.

Von Peter Degener