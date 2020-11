Golm

Es gibt Gegenden, da gehört man erst nach einigen Generationen so richtig dazu, da bleibt man für die, die schon da waren, immer ein Zugezogener. Rainer Höfgen ist Molekularbiologe, kam 1994 nach Golm, hat seitdem einen wichtigen Baustein im neuen Wissenschaftspark geschaffen – und sich in das alte Golm nicht nur verliebt. Er und seine Frau Margrit gehören heute ganz selbstverständlich dazu. Die Höfgens haben den Kirchbauverein und einen Kulturverein mitbegründet und teils angeführt, stecken auch hinter der Ortsteilzeitung.

Rainer Höfgen ist der Forschungskoordinator des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie (MPI), das mit seinen leuchtenden Gewächshäusern eines der markanten Forschungsgebäude im Wissenschaftspark darstellt. Über 400 Mitarbeiter aus rund 50 Nationen arbeiten dort heute. Höfgen, der aus dem Ruhrgebiet stammt, war einer der ersten.

Anzeige

Eines der leuchtenden Gewächshäuser des MPI. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit 37 Jahren stand er kurz nach der offiziellen Gründung des Instituts zum ersten Mal auf dem „Galgen“ - der mittlerweile verschwundenen Fußgängerbrücke über die Gleise, die das Dorf Golm vom Uni-Campus trennen. „Ich betrachtete von dort aus die Felder, auf denen unser Max-Planck-Campus entstehen sollte“, sagt er.

Nahe der grünen Wiese bemerkte er einen Hügel und eine Kirche. „Da ist ja das nächste Dorf. Gar nicht so weit weg!“, dachte er. Erst nach dem Studium der Stadtpläne sei ihm klar geworden, dass dies die alte Golmer Ortslage am Reiherberg war.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Dort wohnt Höfgen heute. Das Institut baute eigene Häuser für seine Mitarbeiter, wo zuvor riesige Schweineställe standen. Bis die neuen Forschungsgebäude fertig waren, kam er in einem Büro der Universität unter, das mit alten Sperrholzmöbeln aus dem Fundus der Hochschule ausgestattet wurden. „Von dort aus habe ich Leute eingestellt, mich um den Bau gekümmert, bis wir im Jahr 2000 einziehen konnten“, sagt er.

Zugleich befasste sich Rainer Höfgen mit all jenem, was schon da war. Lernte in Führungen die Kulturgeschichte Golms kennen, bietet mittlerweile bei Gelegenheit selbst solche Touren an. Bald nachdem er und seine Familie 1997 von Berlin in ein Haus im Storchenhof nahe der Kirche zogen, brachte das Ehepaar Höfgen mit Mitstreitern erstmals die Ortsteilzeitung „14476 Golm“ heraus. Sie passten mit ihren eigenem Elan von Beginn an zum Engagement der Alt-Golmer.

Höfgens Familie lebt seit 1997 in einem Haus im Storchenhof nahe der Kirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Höhepunkt vor einem Jahr: die 750-Jahr-Feier Golms. „Da wurde ein Umzug auf die Beine gestellt, bei dem mehr Leute mitliefen, als es Zuschauer an der Straße gab“, sagt Höfgen. In Golm leben alte Dorftraditionen bis heute fort. „Wir liegen so abgeschottet hinter Sanssouci, vielleicht liegt das daran“, spekuliert Höfgen.

Doch zugleich wird der Ortsteil immer städtischer. Neue Siedlungen wachsen, der Wissenschaftspark auch. Der alte Dorfkern rückt an den Rand, stattdessen wird eine „Neue Mitte“ am Bahnhof geplant. Rainer Höfgen ist ein Bindeglied in dieser Entwicklung, weil er die Potenziale des Wissenschaftsparks aus eigener Arbeit ebenso nachvollziehen kann, wie die Bemühungen der Golmer, etwas vom Charakter ihres Dorfes zu erhalten.

„ Golm hat sich schon vor der Eingemeindung nach Potsdam aktiv darum beworben, für die Wissenschaft ein Standort zu werden. Das ist auch besser als Logistik und Postabfertigung in Riesenhallen, wie sie weiter nördlich an der Autobahn existieren. Da arbeiten dann wenige, aber es gibt viel Verkehr und Platz wird verbraucht“, findet Höfgen.

Höfgen bietet auch Führungen zur Geschichte Golms an. Quelle: Bernd Gartenschläger

Stattdessen studieren und arbeiten mittlerweile in der Wissenschaft in Golm 12.500 Menschen – bei gerade 3.500 Einwohnern. Das bringt natürlich eigene Probleme mit. Die meisten pendeln zwischen Büro und ihrem Wohnort, kennen von Golm nicht viel mehr als den Bahnhof und den Campus oder Wissenschaftspark. „Das muss vernünftig zusammenwachsen. Die neue Mitte wird gebraucht“, findet Höfgen.

Die Infrastruktur hat sich dabei schon schwer verbessert. Man könnte eine Zeitrechnung „vor dem Rewe“ und danach einführen. „Bevor es den gab, sind wir nach Werder oder nach Eiche zum Einkaufen gefahren“, erinnert sich Rainer Höfgen. Weiterhin fehlen Drogerie, Cafés, Restaurants. „Wohin geht man mit Gästen des Instituts?“, fragt er.

Wohin geht er selbst mit seiner Frau? Jedenfalls nicht mehr fort. In ein paar Jahren beginnt ihr Rentnerleben, das sie in Golm verbringen wollen. Es ist ihr Golm geworden. So deutlich formuliert der Wissenschaftler es nicht. Er sagt mit einiger Untertreibung: „Wir haben uns eingelebt.“

Alle Geschichten unserer großen Potsdamer Stadtteil-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Peter Degener