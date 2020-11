Golm

Unzählige Wissenschaftler kommen jedes Jahr in den Wissenschaftspark nach Golm, wo Spitzenforschung am Stadtrand praktiziert wird. Auch Urszula Luzarowska (30) und Fayezeh Aarabi (36) verließen ihre Heimatstädte in Polen und dem Iran, um in Golm am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie (MPI) zu arbeiten. Anders als viele Forscher wohnen sie aber auch im Ort - unweit der Kirche im alten Dorfkern - und haben dort sogar Familien gegründet.

„Als ich 2013 zum ersten Mal hier war, haben wir uns auf dem Weg vom Bahnhof zum Wohnheim verlaufen. Es gab nicht einmal Laternen, es war so dunkel. Um ehrlich zu sein, ich hatte das Gefühl, ich wäre im Nirgendwo gelandet“, erzählt Urszula Luzarowska. Sie hatte vorher in ihrer Heimatstadt Breslau studiert.

Nicht so lebendig wie Teheran

Auch Fayezeh Aarabi gesteht ein: „Mein erster Eindruck von Golm war nicht gut. Es war so ruhig hier, das war ich nicht gewohnt. Teheran ist dagegen so eine lebendige Stadt.“ Sie kam bereits 2011 nach Potsdam. Mittlerweile haben die beiden Wissenschaftlerinnen nicht nur ihren Frieden mit Golm gemacht, sondern den Ort rund um den Wissenschaftspark sehr zu schätzen gelernt.

„Wir sind hierhergekommen, um zu forschen, nicht für eine schöne Nachbarschaft. Aber jetzt habe ich hier eine Familie, einen kleinen Garten und einen Spielplatz im Hof. Es ist eine schöne Umgebung, um hier zu leben.“ Auch die Golmer seien sehr, sehr freundlich. Dennoch: „Ich fühle eine Lücke in meinem Alltag und das hat mit der Sprache zu tun“, sagt Aarabi.

Denn am MPI wird wie in den meisten wissenschaftlichen Instituten untereinander Englisch gesprochen – selbst unter deutschen Kollegen gilt so etwas. „Dort lerne ich kein Deutsch und dadurch komme ich kaum mit den Golmern in Kontakt“, sagt Aarabi. Auch Urszula Luzarowska bestätigt das.

Die internationale Community und die Landsleute aus Polen und dem Iran, die in Potsdam leben, sind umso wichtiger. Bei der Integration hat den beiden die Geburt ihrer Kinder geholfen. Sie haben einen Kita-Platz im Ort. Die ersten Kindergeburtstage mit den deutschen Freunden ihrer Söhne wurden gefeiert.

Dadurch hat Fayezeh Aarabi eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Es reicht gar nicht aus, weitere Sprachkurse zu besuchen. „Wenn ich in Deutschland bleiben möchte, muss ich auch wirklich hier leben, also auch außerhalb des Instituts und der Kita.“ Sie besucht nun nicht nur einen Sprachkurs, sondern auch einen Kunstkurs, wo sie sich mit einer alten Dame aus Babelsberg und ihrer Kunstlehrerin angefreundet hat.

Aarabi und Luzarowska haben beide in Potsdam eine Familie gegründet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihre polnische Kollegin setzt auf die Kirche als Bindeglied außerhalb des Kreises der befreundeten Wissenschaftler. „Mein Mann und ich sind Katholiken und gehen regelmäßig zur Messe. Dort treffen wir viele Menschen, wobei das oftmals andere Polen sind“, erzählt sie. Sie wünscht sich angesichts der zahlreichen Polen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen, eine Messe in polnischer Sprache.

Urszula Luzarowska hat ihre Heimat verlassen, um ihre wissenschaftliche Neugier zu stillen und steht nach dem Doktortitel gerade am Anfang eines langen Berufslebens. „Hier bleiben? Das hängt von meinen Karriere-Optionen ab“, sagt sie. „Mein Mann und ich wollen in der Forschung oder der Industrie arbeiten, aber es gibt hier kaum unbefristete Stellen. Wir möchten irgendwo mit unserer Familie dauerhaft bleiben. Gerne in Golm, notfalls würden wir dafür aber auch wieder wegziehen.“

Diese Fluktuation gehört seit Jahrzehnten zu Golm. Studenten und Forscher kommen und gehen, nur wenige wohnen überhaupt dort. Dass Aarabi und Luzarowska nicht täglich aus Berlin in den Wissenschaftspark pendeln, liegt auch daran, dass das MPI eigene Wohnungen für seine Mitarbeiter bereit stellt.

Doch unter den Tausenden, für die Golm nur eine Station zwischen Universitäten, Instituten oder Forschungsabteilungen in aller Welt ist, sind auch Einzelne, die bleiben. Fayezeh Aarabi und ihr Mann, die sich seit dem Studium kennen und beide gemeinsam aus Teheran nach Potsdam kamen, sehen im stillen Golm mittlerweile eine langfristige Perspektive für sich.

„Wir denken darüber nach, hier zu bleiben. Als Wissenschaftler muss man zwar immer zu einem Umzug bereit sein, aber ich hänge nicht an meiner wissenschaftlichen Karriere. Ich könnte auch mit etwas anderem zufrieden sein“, gesteht sie ein. „Das ist ein wunderbarer Ort, um Kinder groß zu ziehen“, sagt sie.

