Golm

Der Wissenschaftspark Golm bekommt einen kleinen Aussichts- und Informationsturm. Das knapp sieben Meter hohe Bauwerk soll im September oder Oktober auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellt werden. Das hat Anja Lauterbach vom Standortmanagement auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Turm mit exklusivem Besprechungsraum

So soll der Infoturm aussehen. Quelle: Promo

Der aus zwei Stahlbetonröhren bestehende Informationsturm werde im unteren Teil einen Geldautomaten haben. Im oberen Ring befinde sich ein kleiner, für drei bis vier Personen geeigneter Besprechungsraum, der tageweise angemietet werden könne.

Gäste gelangen über eine ans Bauwerk gesetzte Wendeltreppe nach oben. Der Turm mit einem Durchmesser von 2,74 Meter ist inklusive Dachterrasse 6,64 Meter hoch, die Aussichtsplattform befindet sich in 5,30 Meter Höhe.

Die Dachterrasse könne jederzeit betreten werden, der Eintritt sei frei. Die Außenfassade solle für Informationen aus dem Wissenschaftspark genutzt werden. Die Baugenehmigung sei temporär für zunächst fünf Jahre erteilt worden, sagt Anja Lauterbach.

Finanziert werde das Projekt durch Beiträge der Anrainer und das Standortmanagement sowie durch die Vermietung für den Geldautomaten an eine regionale Bank.

Beispiel Werderaner Wachtelberg

Die Idee für den Turm sei über den Maßnahmeplan Golm entstanden, in dem der Wunsch nach einem Geldautomaten für den Park festgeschrieben worden sei, so Frau Lauterbach: „Das Standortmanagement hat sich seitdem um einen Platz bemüht und den Bau des Turms als Automatenstandort vorangetrieben.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vergleichbare Türme stehen nach ihren Angaben etwa auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und auf dem Werderaner Wachtelberg, sowie temporär auf Festivals, Messen und Veranstaltungen.

Der Turm steht etwa auf Höhe der Abbiegung der Karl-Liebknecht-Straße vis-à-vis in den Universitäts-Campus II mit den Instituten für Chemie zur Linken und für Physik und Astronomie zur Rechten.

Schnell wachsender Innovationsstandort

Der Wissenschaftspark Golm gilt als der größte und am schnellsten wachsende Innovationsstandort in Brandenburg. Aktuell sind in Golm bei gerade einmal 4000 Einwohnern 12.500 Menschen tätig, darunter 9000 Studierende.

Der Park beheimatet drei Max-Planck-Institute, zwei Fraunhofer-Institute, sowie die Mathematisch-Naturwissenschaftliche und die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam.

Daneben haben sich rund 30 Unternehmen und Startups angesiedelt. Ziel des Parkmanagements ist es, in den nächsten zehn Jahren weitere 100 kleine und mittlere Unternehmen anzusiedeln.

Von Volker Oelschläger