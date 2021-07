Potsdam

Potsdam ist zwar von Wasser gesegnet, doch das Schwimmen ist hier eine komplizierte Angelegenheit mit wenigen legalen Badestellen oder gar Schwimmbädern. Das war früher anders. Im 19. und 20. Jahrhundert reihte sich zwischen Jungfernsee und Templiner See scheinbar eine „Badeanstalt“ an die nächste.

Zahlreiche private Bäder an den Ufern der Havel

Der Potsdam-Historiker Klaus Arlt hat sich mit den historischen Badestellen der Stadt befasst. „Das waren oft kurzlebige Angelegenheiten auf Privatgrundstücken“, sagt er. Wer ein Wassergrundstück hatte, machte es zu Geld. „Da gab es dann auch die Kombination von Baustoffhandel, Kalkbrennerei, Biergarten und Flussbad“. Doch es galten strenge Regeln. Eine Konzession von der Stadt war nötig, wenn man Leuten den Weg ins Wasser erlauben wollte. Das Schwimmen war zunächst auch den Männern vorbehalten. Und wer die durch Bojen oder Stege gesetzte Umrandung einer Badeanstalt verließ und beispielsweise in den Fluss hinaus schwamm, musste mit Geldstrafen rechnen.

Auf Hermannswerder wurde sogar nackt gebadet

Vor allem die Halbinsel Hermannswerder ist reich an Badegeschichte. Auf der nordöstlichen Seite, am Tornow, gab es eine der ältesten dokumentierten Badeanstalten Potsdams. Schon 1799 wird dort ein „Vergnügungsort“ genannt, zu dem die Potsdamer mit Kähnen übersetzten, um bei Bier- und Kaffeeausschank zu baden. Selbst König Friedrich Wilhelm IV. wollte auf Hermannswerder ins Wasser. „Er war ein begeisterter Schwimmer und die Idee war, das die ganze Gegend königlich wird“, weiß Arlt. Doch die Pläne für ein royales Freibad auf Hermannswerder wurden nie realisiert. Stattdessen dominierte weiter das einfache Volk.

Die Badeanstalt der Hoffbauer-Stiftung Hermannswerder an der Südspitze der Insel (nach 1925). Quelle: Hoffbauer Stiftung

„Es gab hier im 19. Jahrhundert eine Nacktbadestelle“, weiß Frank Hohn, der Geschäftsführer der Hoffbauer-Stiftung. Ein Immigrant aus der Schweiz hatte die Freikörperkultur ein wenig populär gemacht. Nach Gründung der Stiftung 1901 entstand eine richtige Badeanstalt für die Schülerinnen. „Dass sie Schwimmen lernen war Teil eines ganzheitlichen Bildungsanspruchs“, sagt Hohn. Um 1925 errichtete die Hoffbauer-Stiftung an der südlichen Inselspitze zur Havel hin für die Schülerinnen ein richtiges Bad zum Schwimmenlernen.

Streit um hölzerne Badepferde am Tiefen See

Doch so gut dokumentiert wie auf Hermannswerder sind die Potsdamer Badeanstalten selten. „Es ist alles fürchterlich schwer zu datieren, weil es oft keine richtige Adresse gab. Man findet vielleicht einzelne Genehmigungen oder Zeitungsartikel“, sagt Arlt. Oder aber es hat Streit gegeben, denn dann entstanden auch Akten. Arlt hat schon vor Jahrzehnten dokumentiert, was in den Archiven zu finden war.

Lesen Sie auch Potsdams schönste wilde heutige Badestellen auf einen Blick

Ein besonderes Beispiel ist der Tiefe See: Ein Nachbar beschwerte sich 1853 über den Betreiber einer Badeanstalt in der heutigen Berliner Straße, „weil ständig Nackte vor ihm herumschwammen“, erzählt Arlt. Das Problem war eine besondere Attraktion dieses Bades: Hölzerne Fässer in Form von Pferden, auf denen die Leute im Wasser herumreiten konnten. „Eine Art Stand-Up-Paddling“, meint Arlt. Der Nachbar regte sich auf, dass die Holzpferde „ohne Badehose geritten“ wurden. In den Akten wird auch auf die Zustände in anderen Bädern verwiesen, etwa an die Schiffbauergasse, „wo die nackten Menschen täglich hinab in die Havel springen und frei umher schwimmen“, steht geschrieben.

Das Flussbad an der Alten Fahrt befand sich auf der Freundschaftsinsel gegenüber des Barberini. Es war mit hohen Holzwänden gut gegen Blicke abgeschirmt. Quelle: GrussausPotsdam.de / Sammlung Hellenthal

Ein Flussbad direkt am Barberini

Eines der Bäder befand sich mitten im Zentrum der Stadt. Das „Flussbad“ an der Freundschaftsinsel lag auf Höhe von Palasthotel und Barberini. „Das war nach allen Vorschriften eine Bretterburg. Da durfte keiner rein gucken, es sollte keiner sehen, dass dort gebadet wurde“, sagt Arlt. Zudem waren Damen- und Herrenbad streng voneinander getrennt. Doch hinter dem blickdichten Zaun verbarg sich ein modernes Bad mit einem Wasserrad, dass das Wasser aufwühlte und Wellen schuf. Nur rund zwei Jahrzehnte lang seit den 1890ern bis zum Ersten Weltkrieg existierte das Flussbad.

Die Türksche Schwimmanstalt an der Havel nahe der heutigen Humboldtbrücke. Hal Quelle: GrussausPotsdam.de / Sammlung Hellenthal

Weiteres Beispiel für ein zentrales Flussbad war die Türk‘sche Schwimmanstalt nahe der heutigen Humboldtbrücke. Der Pädagoge Wilhelm von Türk etablierte sie in den 1820er Jahren. Klaus Arlt betont den Zusammenhang mit der Turnbewegung und dem aufkommenden Bürgertum. „Das Badewesen hatte etwas Bürgerliches. Das Volk drängte ans Wasser“, sagte er. Und Reformer Türk brachte den Bürgern das Schwimmen bei, als einer der ersten auch den Frauen.

Das Militär brachte den Soldaten das Schwimmen bei

Doch nicht nur die Bürger wollten ins Wasser. Auch das Militär gab den Soldaten der Garnisonstadt Schwimmunterricht. Um 1820 entstand die „Militär-Badeanstalt“ hinter der Stadtmauer an der Heilig-Geist-Kirche. In der „Mili“ konnten die preußischen Gardisten ihr Seepferdchen machen. Die Wehrmacht richtete in den 1930er Jahren an den Grauen Kasernen in Nedlitz am Jungfernsee eine Badeanstalt ein.

Die Militär-Badeanstalt an der Heilig-Geist-Kirche um 1910. Quelle: GrussausPotsdam.de / Sammlung Hellenthal

Nicht nur die Havel, selbst die Nuthe wurde zum Baden genutzt. Der Künstler Otto Thomasczek verewigte 1901 ein „Herren- und Damenbad“, das sich direkt neben dem heutigen MAZ-Areal befand. Innerhalb der hölzernen Bretterverschläge durfte nach Geschlechtern getrennt gebadet werden. Das Bad wurde vermutlich schon 1912 abgerissen, als auf dem Druckereigelände die Nowaweser Seidenfabrik Michels & Cie errichtet wurde.

Ein Herren- und Damenbad in den Nuthewiesen vor der noch heute existierenden Jutespinnerei und dem Bahndamm. 1901 gezeichnet von Otto Thomasczek. Quelle: GrussausPotsdam.de / Sammlung Hellenthal

„Havelstrandbad“ an der Nuthemündung

Die Nowaweser hatten allerdings einige Alternativen zum Baden. Vor der deutschen Teilung ging es oft zum Stölpchen- oder Pohlesee hinter die Stadtgrenze nach Berlin, erinnert sich Klaus Arlt – oder aber zum „Havelstrandbad“. Das lag nicht wie heute am Park Babelsberg, sondern gegenüber der Heilig-Geist-Kirche an der Nuthemündung. „ Da hat der Babelsberger schwimmen gelernt“, sagt Arlt. Dennoch ist wenig darüber bekannt. „Vermutlich wurde es kurz nach der Stadtwerdung von Nowawes 1924 gegründet. „Damals schuf Nowawes viele neue Sportanlange wie etwa die Sandscholle“, sagt Arlt. Irgendwann nach dem Krieg endete der Badebetrieb dort. Heute sitzt ein Anglerverein an dieser Stelle – und die Nowaweser, die längst zu Babelsbergern geworden waren, bekamen in den Fünfziger Jahren ein Strandbad im Park Babelsberg.

Das Strandbad am Sportplatz Luftschiffhafen. Quelle: GrussausPotsdam.de / Sammlung Hellenthal

Nach all den privaten Initiativen öffnete 1927 auch in Potsdam erstmals ein großes städtisches Strandbad am Luftschiffhafen. Das ganze Areal wurde in dieser Zeit für die Bevölkerung erschlossen. Am 300 Meter langen Strand war Platz für Schwimmkurse und Freizeit gleichermaßen. Es gab einen Zehn-Meter-Turm und eine 100 Meter lange Wettkampfstrecke.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs veränderte die Badelandschaft. Das Areal der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder wurde russisch besetzt – „dann war es nichts mehr mit dem Baden in der Havel“, sagt Hohn. Die Diakonissen dürfen allerdings an der Bucht der Hinterkappe baden. Auch am Luftschiffhafen endete die Zeit des großen Strandbads in der Nachkriegszeit. Der Armeesportklub baute die Sportanlagen aus, dabei wurde das Freibad allerdings für die Zivilbevölkerung aufgegeben. Selbst die Umkleide wurde zur Sporthalle. „Den Potsdamern ist der Badestrand dort einfach weggenommen worden“, sagt Klaus Arlt.

Am Jungfernsee übernahmen die sowjetischen Besatzer die kleine Militärbadeanstalt der Wehrmacht. Immerhin: „Da konnte jetzt auch der Potsdamer hin“, erzählt Urpotsdamerin Elisabeth Karth. Weil die sowjetischen Truppen dort ihre Schweine hielten, stank es allerdings gewaltig.

Im Neuen Garten entstand nach 1945 ein großer Badestrand

Und ganz in der Nähe von Schloss Cecilienhof wurde sogar eine neue Badestelle für die Bürger geschaffen. Am Quapphorn, das in den Jungfernsee hineinragt, entstanden Umkleidekabinen und ein Steg mit einem Sprungturm und Bademeister. Auf Karten ist von einem „Badestrand“ die Rede, der sich bis zum Hasengraben zog. „Alles, was im Zentrum wohnte, ging dort baden“, erinnert sich Karth. Doch durch den Bau der Grenzanlagen der Berliner Mauer verschwand das Bad am Quapphorn schon nach wenigen Jahren. Der Sprungturm wurde noch eine Weile von den Grenzern genutzt, bevor dort alles abgerissen und gerodet wurde. Die Badenden fanden wenige Meter weiter einen Ersatz. Sie Badenden kehrten dem Jungfernsee buchstäblich den Rücken und nutzten fortan eine bis heute beliebte Badestelle: den Heiligen See.

Wo einst die Türk’sche Schwimmanstalt lag, liegen heute Boote, etwa von der Weissen Flotte. Quelle: Peter Degener

Die „Mili“ an der Heilig-Geist-Kirche existierte noch lange. Viele Potsdamer lernten dort nach 1945 schwimmen, bis in die Achtziger durfte dort zivil gebadet werden. Die Türk‘sche Badeanstalt daneben wurde dagegen von den Russen übernommen und für Deutsche unzugänglich. Heute liegen dort die Ausflugsschiffe der Weissen Flotte. Denn mittlerweile, so scheint es, sollen die Bürger die Havel nur vom Ufer oder an Bord genießen.

Von Peter Degener