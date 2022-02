Potsdam

Dönerläden gibt es Dutzende in Potsdam – doch welcher ist der beste? Sagen Sie uns, welcher Dönerladen in der Landeshauptstadt ihr Favorit ist – und warum Sie dort besonders gern essen.

Die Ergebnisse veröffentlichen wir auf MAZonline – und die meistgenannten Läden gehen ins Rennen um den Gesamtsieg.

Welcher Dönerladen in Potsdam ist Ihr Favorit?

Test von der Feinschmeckerin: Das ist der beste Döner in Potsdam

Im Gegensatz zu den Fertigwaren-Bausätzen vieler Burgerketten wird der beliebte Döner Kebap oft von Imbissbetreibern hausgemacht – mal mit mehr, mal mit weniger Aufwand. MAZ-Restaurantkritikerin Manuela Blisse hat zehn beliebte Dönerläden in Potsdam getestet – und ist zu einem klaren Ergebnis gekommen.

Woher kommt der Döner?

Der Döner Kebap ist in Deutschland so beliebt wie Burger oder Currywurst – wenn nicht beliebter. Vermutlich gibt es den Döner Kebap hierzulande schon seit Anfang der Siebzigerjahre – angeblich ist er in Berlin erfunden worden. Die Idee dazu stammt aber natürlich aus der Türkei, Gastarbeiter brachten sie nach Deutschland mit, wandelten sie etwas ab – und einer der größten Verkaufsschlager der Fastfood-Szene war geschaffen. Anders als in der Türkei kommt das Grillfleisch vom Spieß bei der deutschen Dönerversion in knuspriges Fladenbrot und nicht auf einen Teller.

Was macht einen guten Döner aus?

Ein Dönerspieß besteht meist aus mariniertem und geschichtetem Rind- oder Kalbfleisch. Beim Schichten sollten sich magere und fette Fleischstücke abwechseln – die meisten Dönerläden schichten ihre Spieße nicht (mehr) selbst, sondern bekommen sie aus industrieller Herstellung. Die Struktur des Fleisches gibt dabei Auskunft: Ist sie eher fein, ist der Hackfleischanteil hoch. In Deutschland ist festgelegt, dass beim Dönerspieß höchstens 60 Prozent Hackfleisch zulässig sind.

Von MAZonline