Wenn Eltern ihre behinderten Kinder alleine pflegen, stellt sich irgendwann die Frage, wie lange sie das überhaupt leisten können. Die Elterninitiave Hilfe für Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen Potsdam (EIHP) hilft dabei, den Eltern eine Perspektive für die Betreuung zu geben.

Sabine Rooseboom (53) ist Mutter von Zwillingen im Alter von 21 Jahren. „Aufgrund einer Frühgeburtlichkeit ist mein Sohn schwerstbehindert“, sagt sie. Während seine Schwester in Köln studiert, lebt er noch immer zu Hause. „Meine Tochter ist mit 19 aus dem Haus gegangen“, erzählt Sabine Rooseboom. „Ich habe immer gesagt: Wenn meine Tochter geht, möchte ich auch gucken, wohin mein Sohn geht, denn auch er hat das Recht, unter Gleichgesinnten in der Mitte der Gesellschaft zu leben.“

Kaum Möglichkeiten, das Elternhaus zu verlassen

Mit diesem Recht allerdings ist es nicht weit her – junge Behinderte und ihre Familien sind weitgehend allein gelassen, denn die Möglichkeiten, das Elternhaus zu verlassen und in eine Wohnform zu ziehen, die auch zur Lebensphase der jungen Erwachsenen und zu ihren speziellen Bedürfnissen passt, sind kaum vorhanden. Das möchte die Elterninitiative Hilfe für Menschen mit Behinderung für Potsdam ändern.

Eltern kämpfen für ihre besonderen Kinder Die Elterninitiative Hilfe für Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen Potsdam – kurz EIHP – ist ein im Jahr 2017 gegründeter Verein. Die Initiative zählt derzeit 14 Mitglieder, zumeist Familien. Ziel des Vereins ist es, inklusive Wohnprojekte aufzubauen. So sollen zunächst zwei bis drei rollstuhl- und behindertengerechte WG’s im urbanen Umfeld entstehen, um jungen Erwachsenen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit der benötigten Unterstützung zu ermöglichen. „Wir haben uns aus der Not heraus gefunden“, sagen die Mitbegründerinnen des Vereins, Sabine Döring, Ariane Andres und Anette Hinze, die heute den Vorstand bilden. Mit der Schließung des Familienentlastenden Dienstes im Oberlinhaus im Jahr 2015 wurde ihnen die einzige Möglichkeit der Entlastung genommen. Die drei Frauen kämpften gemeinsam um die Schulanschlussbetreuung ihrer „besonderen Kinder“.

„Wir als Eltern sind uns bewusst, dass wir nicht ewig leben und deswegen auch unsere Kinder nicht bis zu ihrem Tod pflegen können“, sagt Sabine Rooseboom. „Wir finden, dass unsere Kinder einen Anspruch haben auf ein eigenes und selbstständiges Leben – auch ohne uns.“ Und – so ehrlich müsse man sein: „Irgendwann kommen wir alle an einen Punkt, an dem wir es körperlich auch einfach nicht mehr schaffen.“ Wenn sie daran denke, dass ihr Sohn heute anderthalb Köpfe größer ist als sie und breit gebaut, dann müsse sie gestehen: „Ja, es fällt mir deutlich schwerer, ihn morgens fertig zu machen – das schaffe ich vielleicht jetzt noch, vielleicht auch noch in drei Jahren, aber irgendwann in zehn, zwanzig Jahren sicherlich nicht mehr.“

Bis ein Platz frei wird, dauert es sehr lange

So gehe es den meisten Eltern, die ihre schwerbehinderten Kinder zu Hause pflegen, sagt Sabine Rooseboom. Sie habe sich vor zwei Jahren von den wenigen Einrichtungen, die es für Erwachsene mit Behinderung gibt, eine angeschaut. „Ich fand sie auch ganz gut – aber es gibt nur begrenzt Plätze.“ Das Durchschnittsalter in diesen Einrichtungen liege meist weit über fünfzig: „Die Menschen bleiben dort so lange sie leben“, sagt Sabine Rooseboom. Bis ein Platz frei wird, damit jemand nachfolgen kann, dauere es sehr lange.

Aber – was passiert, wenn die Eltern irgendwann einfach nicht mehr können? „Die Alternative ist die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung – dann meist spontan, was natürlich sehr schwierig ist, denn auch dort sind die Plätze sehr begrenzt“, so Sabine Rooseboom. Ein weiteres Problem: „Es ist auch für diese erwachsenen Menschen – je älter sie werden – schwierig, sich dann im Alter von 40, 50 woanders zurecht zu finden.“ Deshalb sei es dem Verein ein Anliegen, dass sich diese Menschen – wie andere junge Menschen auch – schon als junge Erwachsene vom elterlichen Nest trennen und in ihren eigenen vier Wänden einleben können.

Ziel der Elterninitiative sind Wohngemeinschaften für junge Menschen mit Behinderung – ein Vorbild ist dafür die Hofgemeinschaft am Birkenwäldchen in der Stahnsdorfer Straße 22. Auf dem Foto kurz vor dem Richtfest im Oktober 2017: (v.r.) Mutter Meike Jacobi und die Söhne Linus und Theo sowie der Bauherr und Vater Friedrich Thomas. Quelle: Berd GartenschlägerBerd Gartenschläger

Ziel des Vereins ist es, kleine Wohngemeinschaften zu gründen und so ein gemeinsames Leben in einem wirklichen Zuhause zu ermöglichen und fremdbestimmte Isolation in Pflegeheimen zu vermeiden. Im vergangenem Sommer konnte der Eltern, die Mitglied im Verein sind, auf eigenes Betreiben hin in Babelsberg bereits so ein Projekt realisieren. Anregungen und Mut hat sich der Verein nun auch unter anderem bei den Omi-Opi-Häusern geholt: Chef in diesen privat geführten WGs für Senioren mit Demenz sind die Bewohner selbst und ihre Angehörigen – sie sind die Auftraggeber des Pflegedienstes und beteiligen sich sowohl an der inhaltlichen Arbeit als auch an der Pflege.

Elterninitiative hofft auf die Unterstützung der Stadt

In etwa so möchte es auch der Elternverein angehen. „Die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist, geeigneten Wohnraum zu finden, wo man solche WGs realisieren kann“, sagt Sabine Rooseboom. Inzwischen habe man aber zwei Bauprojekte entdeckt, die diesen Raum schaffen könnten: Das Krampnitzer Quartier von der Deutsche Wohnen und ein Projekt der Pro Potsdam an der Heinrich-Mann-Allee. „Wir hoffen, dass die Stadt uns unterstützen kann“, sagt Sabine Rooseboom. „Wir sind nicht allein. Die Anzahl der behinderten Menschen, die noch zu Hause leben, ist groß – und das in Zeiten, wo wir so schön von Inklusion sprechen.“

Pläne des Elternvereins in der Top-20-Liste des Bürgerhaushalts

Im Bürgerhaushalt hat der Wunsch des Elternvereins, die Landeshauptstadt möge Wohnformen für junge Menschen mit Behinderung unabhängig von einem öffentlichen oder privaten Träger fördern und Wohnraum bereitstellen, überzeug: Er erhielt von den Potsdamerinnen und Potsdamern insgesamt 3.020 Punkte, wurde als Nummer 12 in die „Top 20-Liste der Bürgerinnen und Bürger“ aufgenommen und am 29. Januar 2020 der Stadtverordnetenversammlung übergeben. „Die Resonanz in der Bevölkerung war so groß – damit hatten wir gar nicht gerechnet, schon allein, weil es so wahnsinnig viele Punkte im Bürgerhaushalt gibt“, sagt Sabine Rooseboom. „Aber es sind viele Menschen auf uns zugekommen und haben gesagt: Toll, dass Ihr das macht!“

