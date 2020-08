Wer noch voll im Arbeitsleben steht, knüpft in Potsdam schnell Kontakte, wenn er neu in die Stadt zieht. Für Senioren ist das oft schwieriger, deshalb sind viele von ihnen froh, dass es den Neu-Potsdamer-Empfang des Kulturstadtvereins gibt. Die MAZ hat das Treffen besucht und gefragt, was die Menschen herbringt.