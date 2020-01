Wo und wie der Wissenschaftspark wachsen soll

Golm

Im Februar werden die ersten Bagger anrücken auf der künftigen Gewerbefläche hinter dem Rewe-Markt in Golm – Startschuss für die Erschließung des ersten Bauabschnittes auf dem fast 100 000 Quadratmeter großen Areal. Weiter wird es dann im Mai mit dem zweiten Bauabschnitt gehen. Ende des Jahres sollen die vorbereitenden Arbeiten beendet sein.

Parallel dazu, berichtete Hubert Lakenbrink von der Pro Potsdam, startet das städtische Unternehmen mit der Vermarktung der Fläche. Für die Suche nach den künftigen Gewerbebetrieben hat sich die Pro Potsdam klare Bewertungskriterien auferlegt. Die Neuen müssen Mehrwert für den Wissenschaftspark bringen, also im engen und weiteren Sinne wissenschaftlich arbeiten. Tankstellen oder Autowaschanlagen haben keine Chancen. Sie sollten das Grundstück effektiv auslasten, finanziell leistungsfähig sein und zügig bauen. Die Zahl der entstehenden Arbeitsplätze und das zu erwartende Steueraufkommen beeinflussen die Entscheidung für oder gegen einen Bewerber ebenfalls.

Keine Vorgaben für die Architektur

Der Bebauungsplan mit der Nummer 129, so Lakenbrink, macht keine besonderen Vorgaben für die Architektur der Gebäude. Man lege aber Wert darauf, dass die Fläche durch Gebäude und nicht durch herumstehende Autos geprägt werde. Deshalb gäbe es Überlegungen, die Fahrzeuge irgendwo zu bündeln. Vielleicht in einer noch zu errichtenden Garage. Konkretes dazu könne er noch nicht sagen. Ebenso wenig, wie zum Tempo der Vermarktung. Die Pro Potsdam sei ja eigentlich keine Gewerbeentwickler. Man habe auf diesem Gebiet keine Erfahrung.

Die anwesenden Golmer Einwohner interessierte vor allem, wie das Gebiet verkehrstechnisch angebunden sein werde. Die geplante einfache kleine Kreuzung an der Straße In der Feldmark – darüber war man sich einig – könne nicht die Lösung sein. Schon für den heutigen Verkehr seien die Straßen in Golm zu klein.

Der Verkehr war das wichtigste Thema für die Golmer

Die Idee, diese Kreuzung „unattraktiv“ zu machen, verfing bei den Bürgern ebenso wenig wie der Einwurf, es sollen ja nicht alle künftig hier tätigen mit dem Auto zur Arbeit kommen. Baufahrzeuge und später Lieferfahrzeuge seien auf jeden Fall zu erwarten. Was sei denn mit einer Nordanbindung in Richtung L 902, Golmer Chaussee, fragten mehrere Anwesende. Lakenbrink hatte dazu keine Antwort.

Das Thema Nordanbindung kam dann im zweiten Teil des Abends erneut ausführlich zur Sprache. Hier informierte Erik Wolfram, Leiter des Bereiches Stadtentwicklung der Stadt Potsdam über den aktuellen Stand des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) und den sogenannten Vertiefungsbereich Golm, Eiche, Bornim, Bornstedt. Das Thema Mobilität ist dort einer von sechs Schwerpunkten. Aus Wolframs Sicht gibt es in Golm nicht zu viel Verkehr, seien die Straßen nicht zu eng. Es gäbe einfach zu viele Autos und zu viel ruhenden Verkehr. Ein Parkhaus am Bahnhof könnte hier Abhilfe schaffen. Allerdings müsse das eben eines sein, bei dem die Fahrzeuge ihren Platz in den Obergeschossen hätten. Ebenerdig sollte Raum für Einzelhandel und Gastronomie sein. Fertige Konzepte gäbe es noch nicht, auch nicht für die Idee einer Straßenbahnverlängerung aus dem Stadtzentrum bis nach Golm. Und auch der Vorschlag für einer provisorische Nordanbindung für die Zeit der Bauarbeiten blieb im Raum stehen.

Weitere Sitzungen sind geplant

Klar sei, dass mehr für Fußgänger und Radfahrer getan werden müsse. Nach den Vorstellungen der Stadt sollen zum Beispiel jenseits der touristischen Wege Verbindungen zwischen den Ortsteilen für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden.

Vieles in Wolframs Vortrag blieb theoretisch. Konkreter soll es am 5. März um 17 Uhr bei einer Planungswerkstatt in Bornim werden. Bereits am 24. Februar können die jungen Leute bei ein Jugendworkshop über die Zukunft ihrer Heimatorte diskutieren.

