Potsdam

Die S-Bahn hat am Freitag diverse Wochenend-Baustellen via Twitter mitgeteilt. Betroffen ist auch Potsdam.

Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 1.30 Uhr, fällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Babelsberg komplett aus. Als Grund werden lediglich „Gleisarbeiten“ angegeben.

Wer nach Berlin möchte kann alternativ den Regionalverkehr nutzen, vor allem den RE1, der von Potsdam-Hauptbahnhof nach Berlin-Wannsee fährt. Für alle Bahnfahrer, die innerhalb Potsdams unterwegs sind, stehen Ersatzbusse anstelle der S-Bahn zur Verfügung. Die Haltestellen befinden sich am Bussteig 5 des Busbahnhofs vorm Hauptbahnhof sowie in Babelsberg vorm Thalia-Kino in der Rudolf-Breitscheid-Straße (Station „Wattstraße“) und in der Karl-Liebknecht-Straße die Haltestelle „Schulstraße“.

Keine Tickets in Ersatzbussen zu kaufen

In den Bussen gibt es keine Fahrkartenautomaten. Auch die Fahrer verkaufen keine Tickets.

Wer mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder Fahrrad unterwegs ist, muss mit den knappen Platzkapazitäten in den Bussen rechnen. Rollstühle und Kinderwagen haben Vorrang, teilt die S-Bahn mit. Die Busse fahren tagsüber im Zehn-Minuten-Takt, nachts alle 20 bis 30 Minuten. Hier geht es zum Fahrplan des Ersatzverkehrs.

Von MAZonline