Vor der endgültigen Entscheidung über Abriss oder Sanierung des Staudenhof-Wohnblocks sollen die Potsdamer befragt werden. Das fordert die Linksfraktion in einem Antrag, der am Mittwoch in den Hauptausschuss eingebracht werden soll. Demnach soll die Verwaltung „unter Einbeziehung der Werkstatt für Beteiligung in Vorbereitung auf die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung zum Staudenhof durch geeignete Formen der Bürgerbeteiligung ein Meinungsbild aus der Stadtgesellschaft ermitteln“. Das könne in Form einer „repräsentativen Bürgerbefragung“ erfolgen.

Angesichts der langjährigen Auseinandersetzung um die Gestaltung der historischen Mitte und „die hohe Sensibilität im Zusammenhang mit dem Abriss von markanten Gebäuden ist es selbstverständlich, dass den Potsdamerinnen und Potsdamern Gelegenheit gegeben wird, ihre Meinung zur geplanten Entscheidung über ein funktionierendes Wohngebäude und die Tragfähigkeit des dafür vorgesehenen Neubaus zum Ausdruck zu bringen“, begründet die Fraktion den Antrag.

Städtische Immobilienholding wartet auf Abriss-Entscheidung

Die städtische Pro Potsdam erhofft sich bis zum Mai ein Votum des Stadtparlaments zugunsten des Abrisses, um diesen vorbereiten zu können. Das kurze Zeitfenster für eine Bürgerbeteiligung ist für den Linken-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg kein Hinderungsgrund. „Auch die Landtagsentscheidung 2006 war innerhalb von nur 14 Tagen möglich – da konnten sich alle Wahlberechtigten äußern“, sagte er der MAZ.

Angesichts der Pandemie halte er eine repräsentative Befragung aber für angemessen. „Es würde schon ausreichen, wenn man fragen würde, ob man für den Erhalt und die Sanierung oder einen Neubau ist und dabei kurz beschreibt, was sich jeweils dahinter verbirgt“, so Scharfenberg.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte die Idee, vor der Entscheidung ein Meinungsbild einzuholen, bereits im vergangenen Hauptausschuss abgelehnt: „Die Argumente wurden über die Jahre ausgetauscht, die Positionen werden sich auch durch weitere Beteiligungsformen nicht mehr ändern“, sagte er.

