Bornim ist seit der Wende um fast 1500 Einwohner gewachsen, mehr als 22 Prozent der Einwohner sind unter 18 – ein Rekordwert in Potsdam. Seinen dörflichen Charakter hat sich der Stadtteil trotzdem bewahrt, doch es gibt auch Anlass für Frust.

In ihrer Siedlung am Hügelweg können Justus (2) und Evy (8) auch mal auf der Straße Radfahren, das Ländliche des Stadtteils schätzen ihre Eltern besonders an Bornim. Quelle: Bernd Gartenschläger