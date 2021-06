Kirchsteigfeld

Im Kirchsteigfeld findet am Samstag ab 10 Uhr ein „Aktionstag Mietenstopp“ statt. Der Deutsche Mieterbund Brandenburg, der Gewerkschaftsbund DGB und das Netzwerk „Stadt für alle“ laden gemeinsam zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz im Kirchsteigfeld statt.

„Zum ersten Mal setzen sich so verschiedene Organisationen gemeinsam für ein sofortiges Einfrieren der Mieten ein. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Problematik steigender Mieten, von Verdrängung und sozialer Ausgrenzung längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerks „Stadt für alle“ vom Mittwoch.

Die Kernforderung ist ein Einfrieren der Mieten, wie sie auch beim Bürgerbegehren für einen „Potsdamer Mietendeckel“ bei der Pro Potsdam gefordert wird.

Das Kirchsteigfeld wurde bewusst gewählt, weil dort „inzwischen fast alle Wohnungen dem größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia“ gehören, so das Netzwerk. Seit Jahren erreichen würden Mieter*innen sich über fehlende Sanierungsmaßnahmen, überhöhte Betriebskostenabrechnungen und unbegründete Mieterhöhungen beschweren. Zusammen mit der Deutschen Wohnen kauft sich Vonovia aktuell immer weiter in Potsdam ein. Bei der geplanten Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia wird für die Stadt Potsdam ein Wohnungskonzern entstehen, der rund 5.000 Wohnungen besitzt und bewirtschaftet.

