Es ist der vermutlich sonderbarste Zimmerblick von Potsdam: Der Maler und Hausverwalter Bernhard Ailinger hat sich an der Johannsenstraße ein weißes Haus gebaut. Eckig, mit großen Fenstern und zwei Dachterrassen, klebt es wie ein modernes Schwalbennest an einem historischen Klinkerbau, der ihm mal gehörte, den er aber verkauft hat für den Anbau: Drei Etagen und vier Zimmer allein für sich und seine beiden Hunde und das auch nur das halbe Jahr.

Gerade sind Ailinger und seine Vierbeiner wieder nach Mallorca gereist, mit Auto und Fähre. Im Landesinneren der Insel besitzt er ein Landhaus, eine Finca, wie die Spanier sagen, das genaue Gegenteil von Potsdam: Weit abgelegen, landschaftlich idyllisch, ruhig, sonnig, vier Esel und eben seine Hunde. Bis Anfang Dezember bleibt er auf der Baleareninsel, dann wird es auch dort mit mickrigen zwölf Grad recht kalt und feucht und ungemütlich. Dann kehrt er heim zum milden Winter Potsdams.

Zwischen Friedrich-List-Straße und Schnellstraßenauffahrt

In Mallorca macht er mehr Gartenarbeit als in Potsdam, wo er dazu meistens keine Lust hat. Auf der Insel fährt er seinen Bagger, mauert seine Mauer; das wollte er als kleiner Junge schon.

In Potsdam hat er die viel befahrene Friedrich-List-Straße auf der einen, die Schnellstraßenauffahrt und die Schnellstraße auf der anderen und die hochfrequentierte Bahnstrecke nebst der auch nicht eben leisen Friedrich-Engels-Straße auf der dritten Seite. Ruhe zum Malen?

Blick aus der Wohnung des Malers Bernhard Ailinger. Quelle: Rainer Schüler

„Die brauche ich im Grunde nicht“, sagt er: „Auch das Licht ist mir egal beim Malen.“ Dieses Jahr hat er erst sechs Großformate „hergestellt“ mit kühnen Pinselstrichen; sonst sind es jeden Monat zwei. „Ich hatte viel zu tun, den Bau hier fertig zu bekommen“, sagt er. Es gab ja ständig Änderungen, die er durchbekommen musste bei der Bauaufsicht. Und fertig ist er noch immer nicht ganz: Auf die oberste Terasse und zu ihrem Weitblick klettert Ailinger noch über eine Baustellenleiter – da schlackert nicht nur die Kamera des höhenängstlichen Reporters, sondern auch dessen Herz.

Isolierte Fenster machen Schlaf möglich, auch wenn die Züge vorbeifahren

Und weil Ailinger nicht nur ein malender Hausverwalter ist, der viel mehr vom Verwalten und dem Immobilienhandel lebt denn von der Kunst, sondern auch gelernter Maurer und später Architekt, hat er bei seiner „Burg“ an alles gedacht, zum Beispiel an bestens isolierte Fenster. Sie machen Schlaf sogar dann möglich, wenn draußen Züge vorbei donnern.

Das Haus des Malers Bernhard Ailinger liegt in Potsdam, Johannsenstraße, zwischen Schnellstraße und Bahngleisen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ein Clou ist das Bad: In einem schmalen Raum zur List-Straße hin ist nur ein kleines Lüftungsfenster, aber von der freistehenden Wanne aus blickt Ailinger durch eine raumhohe Glaswand in sein Wohn- und Malzimmer und durch die dort raumhohen Fenster in die Wipfel der Bäume zwischen seinem Haus und der Eisenbahn, die man unerwartet leise hört, wenn die Fenster zu sind. Er würde gerne einen Bambuswald anpflanzen, weil der so schön rauscht, wenn er groß ist; das geht bekanntlich schnell. „Laut ist es hier eigentlich gar nicht“, sagt er, „aber staubig.“ Der Straßen wegen und wegen des Abrisses der Brücke gleich nebenan. Mehr als um Lärm und Staub jedoch sorgt sich der Maler um den Elektrosmog, schließlich wohnt er neben den Starkstromleitungen der Bahn.

Ein wenig hadert er mit seinem Künstlerleben, denn zum Leben reicht das nicht. „Malerei ist inflationär gewachsen“, sagt er: „Jeder malt irgendwie und irgendwas, und die meisten denken, das macht sie reich. Die sind dauernd auf Kunstmessen und hoffen, dass jemand sie entdeckt.“ Aber man brauche bei sich zu Hause verlässliche Galeristen mit internationalen Kontakten, die einen ausstellen. Corona hat noch mehr Maler auf den Plan gerufen, glaubt er: „Nach Corona wird der Kunstmarkt aber zusammenbrechen.“

